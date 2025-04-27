باحثون: الولادة قبل 34 أسبوعا من الحمل ترتبط بصعوبات إدراكية

أفاد باحثو معهد كارولينسكا السويدي بأن الأطفال المولودين قبل 34 أسبوعاً من الحمل يُظهرون عجزاً مستمراً في القدرات الإدراكية في سن 9 إلى 10 سنوات.

ويبدو أن هذه الاختلالات مستقلة عن الوضع الاجتماعي، والاقتصادي، والاستعداد الوراثي، وعوامل الخطر الخاصة بالطفل أو ما قبل الولادة.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، لوحظ انخفاض في درجات المفردات، والذاكرة العاملة، والذاكرة العرضية، ومهام التذكر، لدى هؤلاء الخدّج.

من 34 إلى 36 أسبوعاً

أما الأطفال الذين ولدوا في وقت متأخر من الحمل (34-36 أسبوعاً) أو في وقت مبكر من الحمل (37-38 أسبوعاً) فكان أداؤهم مماثلًا للمولودين في موعدهم.

وتؤثر الولادة المبكرة على ما يقرب من 13 مليون رضيع حول العالم كل عام، وتظل سبباً رئيسياً لأمراض ووفيات الأطفال.

وعلى الرغم من أن التقدم في رعاية ما حول الولادة قد زاد من معدلات البقاء على قيد الحياة، إلا أن العجز المعرفي لدى هؤلاء الأطفال لا يزال يُشكل مخاوف صحية عامة رئيسية.

ويعتقد العلماء أن الولادة المبكرة قد تعطّل عمليات نمو الدماغ الحرجة التي تحدث بين 24 و40 أسبوعاً من الحمل.

وقد ركزت الأبحاث السابقة في الغالب على الأطفال الخدّج جداً، وغالباً ما أغفلت الأطفال المولودين في وقت مبكر أو متوسط، والذين يُشكلون نسبة كبيرة من الولادات المبكرة.

ويميل الأداء الإدراكي لدى الأطفال الخدّج إلى التأخر عن أقرانهم المولودين في موعدهم، إلا أن معظم الأبحاث اقتصرت على قياس معدل الذكاء العام، دون قياس مجالات إدراكية محددة.

وحلل الباحثون بيانات مجموعة من 5946 طفلاً، أعمارهم بين 9 و10 سنوات، من دراسة نمو الدماغ والإدراك لدى المراهقين، التي أُجريت في 21 موقعاً لجمع البيانات في الولايات المتحدة.

وخضع المشاركون لسلسلة من التقييمات الإدراكية استناداً إلى معايير مؤسسات عدة.

الخدّج بشكل معتدل

وسجّل الأطفال الخدّج بشكل معتدل (32-33 أسبوعاً من الحمل) درجات إدراكية مركبة أقل مقارنةً بالأطفال المولودين في موعدهم الطبيعي.

كما كان أداء هؤلاء الأطفال أسوأ في المفردات، والذاكرة العاملة، والذاكرة العرضية، والتذكر قصير وطويل الأجل، حيث أظهرت جميع النتائج عجزاً قابلًا للقياس في المفردات والذاكرة يُضاهي فقدان عدة أشهر من التقدم التعليمي النموذجي في ذلك العمر.

وأظهر الأطفال الذين ولدوا قبل 32 أسبوعاً عجزاً مماثلًا، بينما كانت نتائج الأطفال المولودين في الأسبوع 34 أو بعده لا يمكن تمييزها عن أقرانهم المولودين في موعدهم الطبيعي.