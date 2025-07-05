طبق عاشوراء يحسن صحتك.. فوائد لا تعرفها

يحتفل العالم الإسلامي بيوم "عاشوراء"، والذي يوافق السبت 5 يوليو 2025، العاشر من شهر محرم لعام 1447 هجريا.

يوم عاشوراء تعود قدسيته إلى اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام من فرعون.

وفي يوم عاشوراء يصوم المسلمون اقتداء بسنة أوصى بها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ، كما يصنع المسلمون طبق حلوى يطلق عليه "حلوى عاشوراء" ويتبادلونه فيما بينهم.

مكونات طبق عاشوراء

وطبق "حلوى عاشوراء" عبارة عن خليط من القمح أو "البليلة" واللبن والسكر، ويضيف البعض إليه النشا والزبيب، وجوز الهند، والمكسرات.

فوائد طبق عاشوراء

بحسب المعهد القومي للتغذية، فإن طبق عاشوراء من الحلويات المفيدة فهو مزيج من القمح كامل الحبة (قمح البليلة)، والذي يحتوى على الألياف الطبيعية ومضادات الأكسدة، واللبن، وهو من أغنى مصادر الكالسيوم.

كما يحتوى على البروتين الحيواني عالي الجودة، كما يقوم الكثيرون بإضافة جوز الهند والزبيب والمكسرات إلى العاشوراء ما يرفع من قيمتها الغذائية.

ويعمل طبق عاشوراء على تحسين صحة القلب بفضل المكسرات، كما أن مكوناته سهلة الهضم، لاحتوائه على الألياف، بحسب موقع Organic facts.

كما يمكن لطبق عاشوراء أن يعمل على تقوية الجهاز المناعي، بفضل الفيتامينات والمعادن ومركبات مضادات الأكسدة والبروتين والمكسرات.

ليس هذا فحسب، طبق عاشوراء يساعد على التحكم في الوزن، فالألياف تمنع الشعور بالجوع وتمنحك شعورا بالامتلاء فترة طويلة.