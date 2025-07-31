احذر.. 5 عوامل تسبب سرطان اللسان

تشير الدكتورة ناتاليا ميشينكو، أخصائية الأورام الروسية، إلى أن سرطان اللسان من أنواع السرطان النادرة نسبيا، لكنه قد يظهر نتيجة مجموعة من العوامل المحفزة، ما يستدعي الانتباه واتخاذ التدابير الوقائية، وفقا لموقع "radio1".

التدخين والكحول

توضح ميشينكو أن التدخين وتناول الكحول من أبرز الأسباب التي ترفع خطر الإصابة بسرطان اللسان، مشيرة إلى أن الجمع بين العادتين يمكن أن يزيد احتمال الإصابة بالمرض عدة مرات، مقارنة بمن لا يمارسانهما.

الإصابات المتكررة للفم

كما تابعت أن الإصابات المتكررة في الغشاء المخاطي للسان يمكن أن تؤدي إلى تغيّرات خبيثة، خاصة إذا نتجت عن حواف حادة للأسنان أو استخدام أطقم أسنان غير مناسبة، ما يستدعي مراجعة الطبيب عند الشعور بأي ألم أو تهيج مستمر.

العامل الوراثي لا يُستهان به

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان يجب أن يحرصوا على المتابعة الدورية، خاصة عبر فحص الأسنان والفم مرتين سنويا على الأقل.

نظافة الفم اليومية وقاية أساسية

تشدد الطبيبة على أهمية العناية اليومية بصحة الفم، إذ تسهم في الوقاية من الالتهابات المزمنة التي تحفز تطور الأورام، خاصة في منطقة اللسان.

متى يجب زيارة الطبيب؟

تنصح الطبيبة بضرورة استشارة الطبيب فورا في حال ظهور تقرحات في اللسان لا تلتئم لفترة طويلة، أو عند الشعور بألم أثناء البلع، أو ملاحظة أي تغير في الصوت، مشيرة إلى أن التشخيص المبكر هو مفتاح العلاج الناجح.