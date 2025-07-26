ليه لازم تبدأ يومك بكوب ماء دافئ؟ 5 فوائد مذهلة

كتبت- نرمين ضيف الله:

هل تبدأ صباحك بكوب ماء بارد أو تتأخر في شربه؟ يكون كوب الماء الدافئ مباشرة بعد الاستيقاظ هو السر لبدء يومك بطاقة وانتعاش.

في هذا التقرير نستعرض 5 فوائد مدهشة لهذا العادة الصحية المريحة، وفق "OnlyMyHealth"، "VerywellHealth".

تعزيز الهضم وتخفيف الإمساك

الماء الدافئ عند الاستيقاظ يُشعّل عمليّة الهضم بشكل لطيف ويحفّز حركة الأمعاء كما يساعد على تليين البراز وتخفيف الانتفاخ، ما يدعم صحة الجهاز الهضمي ويقضي على الإمساك بسهولة.

تنقية الجسم

يزيد شرب الماء الدافئ من حرارة الجسم الداخلية ما يسهّل التعرق وإخراج السموم عبر الجلد والكلى كما يعزز وظائف الكبد ويساعد على تصفية الفضلات المتراكمة أثناء النوم.

تنشيط الأيض والمساعدة في التحكم بالوزن

رفع حرارة الجسم قليلاً من خلال الماء الدافئ يُحفّز الأيض (التمثيل الغذائي)، مما قد يحفّز حرق السعرات الحرارية ويزيد الشبع، وبالتالي المساعدة في تقليل الشهية.

تحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر

يساهم الماء الدافئ في توسعة الأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم إلى الأعضاء، ويخفض ضغط العضلات، ويساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر.

تهدئة الحلق والأنف ومنح بشرة صحية

بخار الماء الدافئ يُساعد على تخفيف الاحتقان الأنفي وتهدئة الحلق المتهيج، بينما يدعم ترطيب الجسم تنقية البشرة، ويقلل البثور ويمنحها إشراقًا.