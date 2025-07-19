كيف عاش الأمير النائم 20 عاما بلا طعام أو شراب؟

بعدما استمر لأكثر من عقدين في غيبوبة، توفي الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال، المعروف إعلاميًا بـ"الأمير النائم"، عن عمر يناهز 36 عامًا.

ورغم دخوله في غيبوبة منذ عام 2005، ظل الأمير يتلقى رعاية طبية متواصلة مكنته من البقاء على قيد الحياة طوال هذه السنوات.

وتعليقا على ذلك، أوضح الدكتور محمد إبراهيم الحيص، طبيب المخ والأعصاب والطب النفسي، أن من يدخل في غيبوبة طويلة يفقد القدرة الكاملة على الأكل والشرب، ويُصبح معتمدًا كليًا على وسائل تغذية صناعية.

وقال "الحيص" في تصريحات لـ"مصراوي" إن الفريق الطبي عادة ما يجري ثقبا في المعدة لتركيب أنبوب تغذية مباشر إلى المعدة، يستخدم لتوصيل المحاليل والسوائل الضرورية للحفاظ على حياة المريض.

وأضاف طبيب المخ والأعصاب أن بقاء مريض في غيبوبة طويلة يتطلب رعاية طبية عالية المستوى على مدار الساعة، تتضمن التغذية السليمة، والعناية بالجلد لتجنب قرح الفراش، والمتابعة الدقيقة للوظائف الحيوية مثل التنفس والدورة الدموية.

وأشار محمد إبراهيم إلى أن مثل هذه الحالات تتطلب بيئة صحية دقيقة، وجهودًا متواصلة من طاقم التمريض، لتفادي المضاعفات التي قد تهدد حياة المريض، مثل الالتهابات أو الجفاف أو فشل الأعضاء الحيوية.

واختتم "الحيص" تصريحه بالتأكيد على أن حالة الأمير الوليد تمثل مثالا نادرا على الصمود الطبي، بفضل العناية المستمرة والإمكانات المتوفرة التي ساعدت في بقائه حيا لأكثر من عقدين، رغم دخوله في غيبوبة شبه كاملة.

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