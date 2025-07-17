احرص عليه.. 3 فوائد مدهشة لتناول الخيار على الإفطار

وجبة الإفطار تعمل على تزويد الجسم بالطاقة، بل تلعب دورًا محوريًا في دعم الصحة العامة والوظائف الحيوية.

ومن بين الخيارات الصحية التي يمكن إدراجها بسهولة في هذه الوجبة، يبرز الخيار كخيار غني بالماء، منخفض السعرات، ومليء بالفوائد الصحية.

فوائد الخيار وفق "هيلث لاين".

ترطيب الجسم وتعزيز الإحساس بالشبع

الخيار يتكون من حوالي 96% ماء، ما يجعله خيارًا ممتازًا لترطيب الجسم صباحًا، خصوصًا بعد ساعات النوم.

كما أن الألياف والماء فيه يساعدان على الشعور بالشبع، مما يدعم السيطرة على الشهية خلال اليوم

غني بمضادات الأكسدة لحماية الخلايا

يحتوي الخيار على مركبات نباتية مثل الفلافونويدات والتانينات، التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة.

هذه المركبات تساعد في مكافحة الجذور الحرة، ما يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

دعم إدارة الوزن بفعالية

باحتوائه على سعرات حرارية قليلة (حوالي 45 سعرة لكامل الثمرة)، ومزيج من الماء والألياف، يساعد الخيار في تخفيض السعرات المستهلكة من خلال الشعور بالامتلاء، مما يساهم في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه .