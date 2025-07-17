متي يشير طنين الأذن إلى مشكلة خطيرة؟

طنين الأذن، وهو شعور مزعج يسبب التوتر والألم، بينما قد يكون ناتجا عن حالة عرضية بسيطة أو عن مرض معين، فما هي الحالات التي تستدعي زيارة الطبيب؟

حالات طنين الأذن التي تستدعي زيارة الطبيب

وفقا لموقع "mail"، يوضح الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن هناك علامات تحذيرية تستدعي الانتباه:

طنين في أذن واحدة فقط.

إذا كان الطنين مصحوبًا بإحساس بالنبض.

طنين مصحوب بألم في الأذن.

في هذه الحالات، يكون الطنين ناتجا عن حالات خطيرة مثل ورم في العصب السمعي أو تمدد في الأوعية الدموية داخل الدماغ.

أسباب طنين الأذن

أسباب عرضية، مثل التوتر، الإرهاق الشديد، أو دخول جسم غريب إلى الأذن.

أمراض الأذن الداخلية.

الإصابة بالتهابات البلعوم وقناة أستاكيوس (التي تربط الأذن الوسطى بالبلعوم).

إذا كنت تعاني من طنين في الأذن، خاصة مع أي من العلامات التحذيرية المذكورة، فمن الضروري استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.