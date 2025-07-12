5 فوائد مذهلة لتناول كوب من عصير الموز.. احرص عليها

عصير الموز ليس فقط من ألذ العصائر الطبيعية، بل هو مشروب غني بالفوائد الصحية التي تدعم الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية الأساسية.

بفضل احتوائه على الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، يُعد خيارًا مثاليًا لبدء يومك أو لتعويض النشاط بعد التمارين.

إليك 5 فوائد صحية تجعلك تختار عصير الموز بانتظام وفق "ويب ميد".

مصدر طبيعي للطاقة

يحتوي الموز على نسبة عالية من الكربوهيدرات الطبيعية (مثل الغلوكوز والفركتوز) التي تُعد مصدرًا سريعًا للطاقة، ما يجعله مثاليًا قبل أو بعد ممارسة الرياضة.

يدعم صحة القلب

عصير الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن ضروري لتنظيم ضربات القلب وخفض ضغط الدم، كما يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

يساعد على تحسين المزاج

الموز يحتوي على مادة التربتوفان، التي يحوّلها الجسم إلى السيروتونين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن تحسين المزاج ومحاربة التوتر والقلق.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

الألياف الطبيعية الموجودة في الموز تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتخفيف مشاكل الهضم، كما يُعد خيارًا لطيفًا للمعدة، خاصة في حالات التلبّك المعوي.

يدعم صحة العضلات والعظام

عصير الموز يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران ضروريان لتقوية العضلات ومنع التشنجات، إضافة إلى دعم كثافة العظام والحفاظ على توازن الأملاح في الجسم.