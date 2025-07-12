4 فوائد مذهلة لكوب من عصير الجزر على صحة جسمك

عصير الجزر ليس مجرد مشروب منعش، بل هو كنز غذائي غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

تناوله بانتظام يمكن أن يعزز مناعة الجسم ويحسّن العديد من الوظائف الحيوية.

إليك أبرز 4 فوائد يقدمها لك هذا المشروب الطبيعي وفق موقع "هيلث لاين".

يعزز صحة العين بفضل فيتامين A

عصير الجزر يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A الضروري لصحة الشبكية والرؤية الليلية، ويقي من جفاف العين وضعف النظر.

يقوي جهاز المناعة

غناه بفيتامين C والمواد المضادة للأكسدة يساعد في تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات، مما يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد والأمراض الموسمية.

يحسن صحة البشرة

الفيتامينات الموجودة في عصير الجزر، خاصة فيتامين A وC، تساهم في تجديد خلايا البشرة، وتساعد على توحيد لون الجلد، وتقليل حب الشباب والبقع الداكنة.

يدعم صحة القلب ويخفض الكوليسترول

البوتاسيوم الموجود في عصير الجزر يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما أن مضادات الأكسدة تقلل من تراكم الكوليسترول الضار، مما يحمي القلب من الأمراض.