تورم القدم علامة على أمراض خطيرة.. وما علاقته بجلطات الدم؟

كتبت- شيماء مرسي

تورم القدمين والكاحلين المعروف باسم "الوذمة المحيطية" يكون في بعض الأحيان علامة تحذيرية صامتة على وجود حالة صحية خطيرة تتطلب الانتباه والتشخيص الفوري.

5 مشكلات صحية خطيرة تسبب تورم القدم، وفق ما كشف موقع "health".

العدوى

يمكن أن تسبب التهابات الجلد ألم وتورم في القدمين والكاحلين.

والتهاب النسيج الخلوي هو عدوى بكتيرية تصيب الجلد وتسبب ألم وتورم واحمرار في المنطقة المصابة.

وقد يسبب السكري مشكلات في الأوعية الدموية الطرفية، مما يقلل من قدرة التئام الجروح أو القروح أو العدوى.

الوذمة اللمفية

نوع من التورم يحدث عندما يتراكم اللمف، وهو سائل حيوي في الجسم يؤدي دورا أساسيا في جهاز المناعة، فهو يحمل خلايا الدم البيضاء التي تُعد خط الدفاع الأول للجسم في مكافحة العدوى في مختلف أجزاء الجسم.

والليمف، ذلك السائل الحيوي الذي يحمل خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى في جميع أنحاء الجسم، يعتمد تدفقه على شبكة معقدة من الأوعية والعقد اللمفاوية، وهذه العقد تعمل كمرشحات ومحطات لتصريف الليمف.

قصور القلب

هو عدم ضخ القلب كمية كافية من الدم، حيث يتراكم الدم في الأوردة، مما يؤدي إلى تراكم السوائل، ويعد تورم القدمين والكاحلين من الأعراض الشائعة لقصور القلب.

ويشير هذا التورم في كثير من الأحيان إلى قصور الجانب الأيمن من القلب، وتشمل أعراض قصور القلب ألم في البطن وتورم في الرقبة أو الساقين أو البطن

والغثيان وزيادة الوزن.

جلطات الدم

قد تتورم ساقاك وتسبب الألم إذا جلست لفترات طويلة دون حركة، ويمكن أن تكون هذه الأعراض علامة على جلطة دموية، المعروفة طبيا باسم تخثر وريدي عميق (DVT).

وعندما يتجمع الدم ويسبب ارتفاع الضغط، فإنه يدفع السوائل والدم خارج الأوردة إلى الأنسجة المحيطة، وهذا ما يفسر التورم والألم.

ويوجد عوامل معينة قد تزيد من خطر الإصابة، منها جلطة دموية سابقة وحبوب منع الحمل والسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية وضغط الدم المرتفع ومشكلات الكلى والحمل والتدخين.

الفشل الكلوي

تعمل كليتاك بجد للحفاظ على توازن السوائل في جسمك، حيث تقوم بتصفية السوائل الزائدة وغير الضرورية ثم تطردها خارج الجسم.

وقد يصاب المريض بتورم إذا لم تعمل إحدى الكليتين أو كلتاهما بشكل صحيح. فإذا احتجز جسمك ملحًا زائدًا وأنتج المزيد من السوائل، فقد تنتفخ قدماك وكاحلاك.

ويمتص جسمك عادة السوائل الزائدة، ثم تتولى الكلى مهمة التخلص منها، لكن إذا كنت تعاني من الفشل الكلوي، فقد تواجه الكلى صعوبة في إزالة هذه السوائل، وهذا يؤدي عادةً إلى تورم شديد.

أمراض الكبد

يحدث تليف الكبد عندما يُصاب الكبد بندوب دائمة نتيجة مرض أو تلف، وهذا التندب يعيق تدفق الدم الطبيعي عبر الكبد، مما يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم البابي، ونتيجة لهذا الارتفاع في الضغط، قد يحدث تورم في الساقين والقدمين والبطن.

وتشمل العلامات الأخرى لتليف الكبد: النزيف والكدمات بسهولة والانتفاخ والشعور بالتعب والغثيان والقيء وفقدان الوزن.