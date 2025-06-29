تتطلب الذهاب للمستشفى فورا.. 5 أعراض حرجة لأمراض الكبد

كتب – سيد متولي

تتزايد أمراض الكبد في جميع أنحاء العالم، حيث تظهر الدراسات ارتفاعًا حادًا في حالات مثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) والتهاب وتليف الكبد، وارتفعت الوفيات المرتبطة بالكبد في العقد الماضي، وفقًا لتقرير عام 2023 ، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عوامل تتعلق بنمط الحياة والتشخيص في المرحلة المتأخرة.

وما يجعل أمراض الكبد أكثر خطورة هو أنها يمكن أن تكون صامتة، وغالبًا ما تتطور دون أعراض ملحوظة حتى تصل إلى مرحلة حرجة، إن معرفة التحذيرات المبكرة أمر حيوي، وبالمثل، فإن التعرف على العلامات أمر بالغ الأهمية، فيما يلي بعض الأعراض لأمراض الكبد، والتي تتطلب عناية طبية فورية والذهاب للمستشفى فورا.

تقيؤ الدم

تقيؤ الدم أحد أبرز أعراض أمراض الكبد، تعرف هذه الحالة أيضًا باسم قيء الدم، وهي تشير إلى أمراض الكبد الخطيرة، وخاصةً تليف الكبد.

قد يبدو الدم أحمر فاتحًا أو يُشبه بقايا القهوة، يحدث هذا بسبب تمزق الدوالي، وهي أوردة متضخمة في المريء أو المعدة، وغالبًا ما ترتبط بأمراض الكبد المتقدمة مثل تليف الكبد، قد يسبب عجز الكبد عن تنظيم تدفق الدم تراكم الضغط في الوريد البابي.

هذه الأعراض مقلقة للغاية، لذا من الضروري طلب المساعدة الطبية فورًا، تأخير العلاج يعرض المريض لخطر فقدان دم حاد أو حتى صدمة.

صعوبة في التنفس

غالبًا ما يربط الناس صعوبة التنفس بأمراض الجهاز التنفسي، ومع ذلك، قد تكون أيضًا علامة تحذيرية على أمراض الكبد الخطيرة، يعد الشعور بعدم كفاية الهواء عند التنفس، أو ضيق التنفس، من الأعراض الحرجة.

ويعد ضيق التنفس شكوى شائعة لدى مرضى الكبد المزمن، قد يعاني الشخص المصاب بضعف وظائف الكبد من تراكم السوائل في البطن (الاستسقاء) أو الرئتين (استسقاء كبدي)، ما قد يضغط على الحجاب الحاجز، مما يصعب التنفس، ومن الأسباب المحتملة الأخرى فقر الدم أو انخفاض قدرة الجسم على حمل الأكسجين بسبب النزيف الداخلي، تتطلب هذه الحالة عناية طبية فورية.

براز أسود داكن أو يشبه القطران

إذا كان لون البراز أسود، أو قاريًا، أو داكنًا بشكل غير طبيعي، فهذه علامة تحذيرية، تُعرف هذه الحالة باسم "ميلينا"، والتي غالبًا ما تشير إلى نزيف في الجهاز الهضمي العلوي، يحدث هذا بسبب نزيف داخلي ناتج عن تمزق الدوالي أو القرحات، والتي غالبًا ما تتفاقم بسبب ضعف قدرة الكبد على إنتاج عوامل التخثر الأساسية، قد يكون البراز أيضًا لزجًا وذو رائحة كريهة، لا تنتظر أكثر من ذلك إذا لاحظت هذا العرض، من المهم تحديد مصدر النزيف وإيقافه.

الارتباك والنعاس

الشعور بالارتباك أو التشويش أو صعوبة البقاء مستيقظًا بشكل غير طبيعي هي أعراض لا يجب تجاهلها أبدًا، قد يكون هذا بسبب اعتلال الدماغ الكبدي، وهو خلل في وظائف الدماغ ناتج عن فشل الكبد، يحدث الارتباك والنعاس عندما يعجز الكبد عن تصفية السموم، مثل الأمونيا، من الدم؛ فتتراكم هذه المواد وتُضعف الوظائف الإدراكية، من الضروري طلب الرعاية الطبية الفورية للتحكم في مستويات السموم ومنع تلف الدماغ الدائم.

اليرقان

اصفرار العينين والجلد من الأعراض الخطيرة، يعد اليرقان علامة مهمة على خلل وظائف الكبد، خاصةً إذا ظهر فجأة، تحدث هذه الحالة عندما يعجز الكبد عن معالجة البيليروبين، وهو أحد فضلات خلايا الدم الحمراء.

على الرغم من أن اليرقان قد يكون له أسباب أخرى، إلا أن الحالات الجديدة أو المتفاقمة دون أعراض سابقة قد تشير إلى أمراض كبدية خطيرة، إذا صاحبت هذه الأعراض أعراض أخرى، بما في ذلك التعب أو ألم البطن، فاطلب الرعاية الطبية الفورية.