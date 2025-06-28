5 فوائد مذهلة لصحة جسمك عند تناول ثمرة موز يوميا

كتبت- نرمين ضيف الله:

الموز مكملًا غذائيًا متكاملاً فهو غني بالفيتامينات والمعادن التي تدعم الهضم والقلب والمزاج والطاقة، بل أكثر من ذلك.

إليك 5 فوائد لتناول ثمرة موز واحدة يوميًا، وفق موقع"clevelandclinic".

تنظيم ضغط الدم وصحة القلب

يحتوي الموز على حوالي 422 – 450 مليجرام من البوتاسيوم الضروري لضبط ضغط الدم، وهو ما يُعزز صحة القلب ويقلل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

تحسين وظائف الجهاز الهضمي

بفضل 3 جرام من الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، يدعم الموز حركة الأمعاء المنتظمة ويغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة، ما يقلل من الإمساك ويُحسن الهضم .

زيادة الطاقة وتعزيز الأداء البدني

بفضل السكريات الطبيعية (جلوكوز، فركتوز، سكروز) والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، يمنح الموز دفعة طاقة سريعة وثابتة، ويُعد وجبة مثالية قبل أو بعد التمارين الرياضية .

رفع المزاج وضبط التوتر

الموز غني بالتربتوفان وفيتامين B6 الذي يساعد في إنتاج السيروتونين والدوبامين، مما يُحسن المزاج ويقلّل القلق والتوتر

تقوية المناعة ومكافحة الأكسدة

يحتوي الموز على فيتامين C، وجملة من مضادات الأكسدة مثل الدوبامين والفلافونويدات، التي تدرأ الجذور الحرة وتُعزز نظام المناعة وتحمي الخلايا من التلف .