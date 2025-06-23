الفرشاة الجافة أم المبللة.. أيهما أفضل لتنظيف الأسنان؟

عندما يتعلق الأمر بنظافة الفم، يُنصح بتنظيف الأسنان مرتين يومياً على الأقل، صباحاً ومساءً قبل النوم. وفي بعض الأحيان يتبادر إلى الذهن سؤال: هل أبلل الفرشاة قبل استخدامها؟.

الإجابة تتعلق بفرق يؤثر على لون الأسنان، وفاعلية تنظيف الفم.

تقول الدكتورة بايال بهالا، كبيرة أطباء الأسنان في عيادة كويست دينتال،: "إن تبليل فرشاة أسنانك يُقلل من خطر التهيج أو التلف، مقارنةً باستخدام فرشاة جافة".

البلاك والرواسب

وتوضح: "تبليل الفرشاة قبل استخدامها ضروري لعدة أسباب. أولاً، يساعد تبليل الشعيرات على توزيع معجون الأسنان بفعالية أكبر، ما يضمن تغطية أفضل لأسطح الأسنان. وتحسين كفاءة التنظيف وإزالة أدق للبلاك والرواسب".

وتتابع: "ثانياً، يُنعم تبليل فرشاة الأسنان الشعيرات، ما يجعل تجربة التنظيف ألطف على اللثة ومينا الأسنان، ويقلل من خطر التهيج أو التلف".

تنشيط الفلورايد

وبحسب "سوري لايف"، تساعد الرطوبة على تنشيط مكونات معجون الأسنان، ما يجعلها أكثر فعالية في مكافحة البكتيريا، والحفاظ على نظافة الفم.

ومن المكونات التي تنشط بالماء: الفلورايد، وهو عنصر مهم لتقوية مينا الأسنان والوقاية من تسوس الأسنان.