لن تتوقع.. 3 فوائد لتناول حبة من الخيار على صحة جسمك

الخيار، ذلك الخضار المنعش وبنسبة ماء تقارب 95%، ليس مجرد طعام صيفي يلطف الأجواء، بل يحمل في تركيبته الطبيعية فوائد صحية مدهشة.

فهو يساعد على ترطيب الجسم، تعزيز الهضم، حماية القلب، العناية بالبشرة، وتنظيم مستويات السكر.

3 فوائد الخيار وفق موقع "هيلث لاين".

1. ترطيب طبيعي للجسم

نظرًا لتكوّنه من حوالي 95–96 % ماء، يسهم الخيار في تعزيز رطوبة الجسم، دعم وظائف الهضم والدورة الدموية، وضبط درجة الحرارة، مما يجعله خيارًا ممتازًا خاصة في الطقس الحار أو بعد التمرين.

2. غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الخيار على مركبات نباتية مضادة للأكسدة مثل الفلافونويد، الكويرسيتين، والليغانات، التي تحارب الجذور الحرة، وتقلّل من خطر الأمراض المزمنة مثل السرطان وألزهايمر.

3. يدعم الهضم ويمنع الإمساك

الألياف الموجودة في قشرة الخيار ومحتواه الكبير من الماء يعززان حركة الأمعاء ويخفّضان من الإمساك، بينما تُغذّي الألياف القابلة الذوبان البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

الخيار، ذلك الخضار المنعش وبنسبة ماء تقارب 95%، ليس مجرد طعام صيفي يلطف الأجواء، بل يحمل في تركيبته الطبيعية فوائد صحية مدهشة. فهو يساعد على ترطيب الجسم، تعزيز الهضم، حماية القلب، العناية بالبشرة، وتنظيم مستويات السكر. دعونا نستعرض خمس فوائد مهمة لحبة الخيار اليومية.