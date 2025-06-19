أطعمة تحمي كبار السن من هشاشة العظام

يعاني الكثير من كبار السن من مشكلة هشاشة العظام مع التقدم في العمر، ما يعرضهم لإصابات خطيرة مثل الكسور أو يؤثر على قدرتهم على الحركة، لكن هناك حلاً بسيطًا وفعالًا للحد من هذه المشكلة، وهو يكمن في نظامنا الغذائي، وفقا لموقع "لينتا رو".

دراسة فنلندية تدعم أهمية منتجات الألبان

كشفت دراسة فنلندية، نشرت في مجلة European Journal of Nutrition، عن نتائج مبشرة بخصوص الوقاية من كسور العظام المرتبطة بالتقدم في السن.

حلل الباحثون صحة وعادات أكثر من 14 ألف امرأة على مدار 25 عامًا، وتوصلوا إلى أن تناول منتجات الألبان السائلة بشكل منتظم على المدى الطويل، مثل الحليب والزبادي، يعد من أفضل الطرق للوقاية من هذه الكسور.

انخفاض ملحوظ في خطر الكسور

أظهرت النتائج أن النساء اللاتي تناولن منتجات الألبان السائلة بانتظام انخفض لديهن خطر الإصابة بأي كسور بنسبة 26%، كما انخفض خطر إصابتهن بكسور هشاشة العظام بنسبة 36%، وذلك مقارنة بالنساء اللاتي لم يتناولن منتجات الألبان على الإطلاق. ومن المثير للاهتمام أن العوامل الجينية لم تؤثر على خطر الكسور بشكل عام، لكنها ارتبطت بانخفاض احتمالية الإصابة بكسور الورك.

أخذت الدراسة في الاعتبار العديد من العوامل المؤثرة مثل العمر، النشاط البدني، مؤشر كتلة الجسم، تناول فيتامين D والكالسيوم، وأي أدوية قد تؤثر على صحة العظام.

تشير هذه النتائج بقوة إلى أن الاستهلاك المعتدل لمنتجات الألبان يمكن أن يوفر حماية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعظام المعرضة لمشكلات الهشاشة.

كما أشار العديد من الأطباء وخبراء التغذية على أهمية تناول منتجات الألبان بانتظام، فهي مصدر غني بـالكالسيوم الضروري لصحة العظام، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الفيتامينات، الأملاح المعدنية، والدهون الصحية التي تعزز الصحة العامة للجسم.