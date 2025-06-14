ما سر الإصابة بالنوبة القلبية أثناء النوم؟.. احذر 5 أعراض

كتب – سيد متولي

يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالنوبة القلبية أثناء النوم، وتتسبب في إيقاظ المصاب، وفي بعض الأحيان قد تكون الأعراض خفيفة، لذا من المهم التعرف عليها لسرعة التعامل مع الحالة.

سر الإصابة بالنوبة القلبية أثناء النوم

قد تحدث النوبة القلبية أثناء النوم بسبب تمزق اللويحات في الشرايين، وقد يكون المدخنون أكثر عرضة، وكذلك من يتناولون الأطعمة غير الصحية وكميات كبيرة من الدهون والسكر، والذين لا يمارسون الرياضة.

كما يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وارتفاع نسبة السكر في الدم والذين ينتمون إلى أسر مصابة بأمراض القلب، الإصابة بالنوبة القلبية أثناء النوم، بحسب موقع "live strong".

أعراض النوبة القلبية أثناء النوم

أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

ألم أو ضيق في الصدر.

ضيق في التنفس.

غثيان وقيء.

ألم أو إزعاج في الفك والكتفين والرقبة والذراعين والظهر.

الوقاية من النوبة القلبية أثناء النوم

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

مارس التمارين الرياضية

تجنب التدخين

تحكم في التوتر

حافظ على جودة النوم.