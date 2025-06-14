لن تتوقع.. نوع فاكهة صيفية تدعم صحة القلب بعد إنقطاع الطمث

مرحلة ما بعد انقطاع الطمث فترة حرجة تزداد خلالها احتمالية الإصابة ببعض المشكلات الصحية، وعلى رأسها أمراض القلب.

وفي دراسة حديثة أُجريت في جامعة كاليفورنيا، رصد الباحثون تأثير تناول المانجو على هذه الفئة من النساء، فلاحظوا أن استهلاكها يؤدي إلى ارتفاع أقل في مستويات السكر بالدم مقارنةً بتناول الخبز الأبيض، مع عودة السكر لمعدلاته الطبيعية بشكل أسرع.

وشملت الدراسة 24 امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و70 عاماً، جميعهن يعانين من زيادة في الوزن أو السمنة.

وعلى مدى أسبوعين، التزمت المشاركات بتناول نحو كوب ونصف من المانجو يومياً، مع إجراء فحوص دورية لقياس ضغط الدم، ونسبة الكوليسترول، ومؤشرات صحية أخرى.

وجدت الدراسة أن تناول حصتين من المانجو يومياً قد يساعد في دعم صحة القلب بعد انقطاع الطمث عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول "الضار".

التغيرات بعد الالتزام بتناول المانجو، وفق "مديكال نيوز توداي".

تحسين ضغط الدم فورياً

بعد ساعتين فقط من تناول المانجو، سجّل الباحثون:

انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي بنحو 6 نقاط

تراجعًا في متوسط الضغط الشرياني بمقدار 2.3 ملم زئبقي

وهو ما يُعد مؤشراً مباشراً على انخفاض الجهد الذي يبذله القلب لضخ الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية مع الوقت.

تراجع مستويات الكوليسترول الضار

لوحظ أيضاً انخفاض في:

الكوليسترول الكلي

الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL)، وهو المرتبط مباشرة بأمراض القلب

بمقدار يصل إلى 13 نقطة، وهي نسبة ملفتة خلال فترة قصيرة.

استجابة معتدلة لسكر الدم

مقارنةً بالخبز الأبيض، رفعت المانجو مستوى السكر في الدم ببطء أكثر، وعاد إلى مستواه الطبيعي بسرعة أكبر، ما يجعلها خياراً آمناً نسبياً في ما بعد انقطاع الطمث، حيث تصبح استجابة الجسم للسكر أكثر حساسية.