أوراقه تشبه البقدونس.. احذر تناول هذا النبات يسبب أعراضا خطيرة

حذر طبيب من جامعة تركية من خطورة نبات قاتل ينمو في الطبيعة، يُعرف باسم "الشوكران"، والذي قد يختلط على كثيرين بسبب تشابه أوراقه مع أوراق البقدونس، وقد يؤدي تناول هذه النبتة السامة إلى حالات تسمّم خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

وشارك الدكتور فِرْجان كارائر، أستاذ العلوم الطبيعية بجامعة أوندوكوز مايس، في فعالية ميدانية للتوعية بمخاطر النباتات البرية السامة، وأكّد الباحث أنّ نبات "الشوكران" (Conium maculatum) يُعدّ من أكثر النباتات خطورةً في المناطق الرطبة والمراعي، وقد يُخلط في كثير من الأحيان مع نباتات صالحة للأكل مثل البقدونس أو الشمر.

وأوضح أنّ أوراق الشوكران تشبه بشكل كبير أوراق البقدونس، ما قد يدفع بعض الأشخاص إلى قطفها معتقدين أنّها آمنة للأكل، مشيراً إلى أنّ تناول هذا النبات يُسبب أعراضاً خطيرة تشمل صعوبة في التنفس، وتشنجات عضلية، وفي الحالات الحادة قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم تدارك الأمر بالعلاج الفوري.

وشدّد كارائر على أنّ التمييز بين الشوكران والنباتات الأخرى قد يكون صعباً على غير الخبراء، إلا أنّ من أبرز علاماته ساقه المرقطة وأزهاره المميزة التي تحتاج إلى معرفة دقيقة للتفرقة بينها وبين النباتات الأخرى. وحذر من الاعتماد الكلي على تطبيقات الهواتف الذكية التي تتيح تصوير النباتات للتعرّف عليها، مبيّناً أنّ هذه التطبيقات قد تُظهر نتائج خاطئة أحياناً، ما قد يزيد من احتمالية تناول نباتات سامة عن طريق الخطأ.