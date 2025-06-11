إعلان

كيف تؤثر العلاقات الأسرية على نوم الأطفال؟

05:32 ص الأربعاء 11 يونيو 2025

نوم الأطفال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشفت دراسة جديدة، أن الأطفال الذين يتمتعون بعلاقات أسرية قوية وآباء متفاعلين ينامون لفترة أطول، بينما يعاني الأطفال الذين يتواصلون اجتماعياً باستخدام الشاشات، أو يتفاعلون قليلاً مع والديهم من صعوبة النوم.

ومن المقرر عرض نتائج الدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لطب الأطفال المنعقد في سياتل. وفي هذه الدراسة، حلل الباحثون بيانات ما يقرب من 5 آلاف طفل، أعمارهم بين 9 و11 عاماً، شاركوا في دراسة طويلة الأمد حول نمو الدماغ. وأكمل مقدمو الرعاية للأطفال استبيانين على الأقل في مايو، وأغسطس 2020، خلال جائحة كوفيد-19.

وثبت أن الجائحة أثرت على أنماط نوم الأطفال، وأراد الباحثون معرفة ما إذا كانت علاقاتهم الاجتماعية لها أي تأثير وقائي. ووفق "هيلث داي"، أظهرت النتائج أن أعلى معدلات النوم الكافي ارتبطت بمشاركة الوالدين العالية (51%)، وتناول الطعام معاً (48%)، ومناقشة خطط اليوم التالي (48%).

من ناحية أخرى، كان الأطفال الذين حصلوا على أقل قدر من النوم أكثر عرضة لاستخدام الشاشات للتواصل الاجتماعي (40%) وتفاعلهم القليل مع والديهم (42%). وتدعم النتائج أهمية العلاقات العائلية في رفاهية نوم الطفل ونموه.

نوم الأطفال العلاقات الأسرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل