كيف تؤثر العلاقات الأسرية على نوم الأطفال؟

كشفت دراسة جديدة، أن الأطفال الذين يتمتعون بعلاقات أسرية قوية وآباء متفاعلين ينامون لفترة أطول، بينما يعاني الأطفال الذين يتواصلون اجتماعياً باستخدام الشاشات، أو يتفاعلون قليلاً مع والديهم من صعوبة النوم.

ومن المقرر عرض نتائج الدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لطب الأطفال المنعقد في سياتل. وفي هذه الدراسة، حلل الباحثون بيانات ما يقرب من 5 آلاف طفل، أعمارهم بين 9 و11 عاماً، شاركوا في دراسة طويلة الأمد حول نمو الدماغ. وأكمل مقدمو الرعاية للأطفال استبيانين على الأقل في مايو، وأغسطس 2020، خلال جائحة كوفيد-19.

وثبت أن الجائحة أثرت على أنماط نوم الأطفال، وأراد الباحثون معرفة ما إذا كانت علاقاتهم الاجتماعية لها أي تأثير وقائي. ووفق "هيلث داي"، أظهرت النتائج أن أعلى معدلات النوم الكافي ارتبطت بمشاركة الوالدين العالية (51%)، وتناول الطعام معاً (48%)، ومناقشة خطط اليوم التالي (48%).

من ناحية أخرى، كان الأطفال الذين حصلوا على أقل قدر من النوم أكثر عرضة لاستخدام الشاشات للتواصل الاجتماعي (40%) وتفاعلهم القليل مع والديهم (42%). وتدعم النتائج أهمية العلاقات العائلية في رفاهية نوم الطفل ونموه.