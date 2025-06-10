لن تتوقع.. 4 فوائد لتناول كوب من عصير الجرجير على صحة القلب والكبد

الجرجير من الخضروات الورقية الغنية بالمغذيات التي تحظى باهتمام متزايد في الأوساط الصحية، خاصةً بفضل فوائده المتعددة على القلب والكبد، وهما من أهم أعضاء الجسم في الحفاظ على الصحة العامة.

عصير الجرجير، يحتوي على مركبات نباتية نشطة ومضادات أكسدة قوية، أثبتت الدراسات أنه يساهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية وتنقية الكبد من السموم.

في هذا التقرير، نستعرض 4 فوائد صحية مهمة لتناول كوب من عصير الجرجير يوميًا، بناءً على أبحاث ومصادر طبية موثوقة،وفق "هيلث لاين"، "ويب ميد".

1. تعزيز صحة القلب بفضل مضادات الأكسدة

يحتوي عصير الجرجير على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل فيتامين C والفيتامينات النباتية التي تساعد في تقليل التأكسد الضار للخلايا.

تشير دراسة منشورة في Journal of Nutrition إلى أن مضادات الأكسدة تقلل من التهابات الأوعية الدموية وتحمي القلب من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. خفض ضغط الدم وتنظيمه

يعتبر الجرجير مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم ضغط الدم.

تساعد هذه المادة المعدنية على توسيع الأوعية الدموية وتقليل توترها، مما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتات الدماغية.

3. دعم وظائف الكبد وتعزيز التخلص من السموم

عصير الجرجير يحتوي على مركبات كبريتية طبيعية تعزز من قدرة الكبد على إزالة السموم.

وفقًا لمراجعة نشرت في Phytotherapy Research، تساعد هذه المركبات في تحسين أداء الكبد وتقليل تراكم السموم، مما يحسن الصحة العامة ويقلل من خطر أمراض الكبد.

4. مكافحة الالتهابات وتقليل التليف الكبدي

الجرجير يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، تساعد في تقليل التهابات الكبد المزمنة التي قد تؤدي إلى التليف.

أظهرت دراسات حديثة أن المركبات النشطة في عصير الجرجير تعمل على تقليل استجابة الجسم الالتهابية، مما يحمي خلايا الكبد ويحافظ على وظائفه.