عمره 62 سنة.. ما سر اللياقة البدنية لـ توم كروز؟ - 20 صورة

لا يزال الفنان الشهير، توم كروز، يخطف الأضواء في أفلامه، بسبب لياقته البدنية الواضحة وهو في عمر الـ62 سنة، فما السبب وراء الحفاظ على صحته رغم كبر سنه؟.

وبحسب موقع إنديان إكسبريس، فإن النظام الغذائي الخاص بتوم كروز، يعتمد على تناول أطعمة محددة وتجنب أخرى كالتالي:

5 وجبات خفيفة

يفضل كروز تناول خمس وجبات خفيفة يوميًا، ما يساعد في الحفاظ على مستوى الطاقة طوال اليوم.

1200 سعر حراري

يحرص كروز على التحكم في السعرات الحرارية، ويلتزم بـ 1200 سعر حراري، ما يساهم في الحفاظ على وزنه المثالي.

تجنب الأطعمة المصنعة

يحرص كروز على تجنب تناول الأطعمة المصنعة، والوجبات السريعة، والسكريات المضافة.

أطعمة يفضل تناولها

يحرص كروز على تناول البروتينات الصحية مثل السمك المشوي والسلمون، إضافة إلى الخضروات الطازجة مثل البروكلي، السبانخ، والطماطم.

كما يعمل كروز على تناول الفواكه مثل التوت الأزرق، والمكسرات مثل اللوز وعين الجمل، إضافة إلى الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، إضافة إلى المكملات الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن.

فوائد النظام الغذائي لـ توم كروز

يعمل هذا النظام الغذائي على محاربة الالتهابات، وتقليل خطر الأمراض المزمنة، بفضل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.

كما أن الدهون الصحية، والألياف، مع تقليل الأطعمة المصنعة، السكريات، والدهون غير الصحية، تعمل على الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة، حتى في سن متقدمة.