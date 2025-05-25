مخاطر تصل لـ الوفاة.. احذر 5 علامات تكشف بداية تلف الكبد

كتب – سيد متولي

الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، إذ يؤدي مئات الوظائف الحيوية لاستمرار الحياة، وينتج الهرمونات والبروتينات التي تحتاجها أجزاء أخرى من الجسم، كما أنه ينظف السموم، وينتج العصارة الصفراوية، وينظم كمية الدم في الجسم، ويستقلب البروتينات والكربوهيدرات والدهون ليتمكن الجسم من استخدامها.

ولكن مع استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، والسكريات، والأطعمة المصنعة، والمكملات الغذائية والطبية، قد تتضرر صحة الكبد لدرجة الوفاة، وقد يكون ذلك غير قابل للعلاج قبل ذلك.

ووفقًا لمؤسسة الكبد الأمريكية، توفي حوالي 51,642 بالغًا بسبب أمراض الكبد في الولايات المتحدة عام 2020، لكن هل هناك أي علامات على تدهور صحة الكبد؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي؟.

اليرقان

يمكن أن يُسبب تلف الكبد اصفرار الجلد والعينين، ويرجع ذلك إلى أن الكبد مسؤول عن معالجة البيليروبين، وهو صبغة صفراء تُنتجها خلايا الدم الحمراء، وإفرازه في العصارة الصفراوية، ولكن عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، فإنه لا يستطيع معالجة هذه الصبغة، ما يؤدي إلى تراكمها واصفرار الجلد والعينين، بحسب تايمز أوف إنديا.

ألم في البطن وتورم

إذا كنت تعاني من آلام متكررة في الجزء العلوي الأيمن من بطنك، فقد يكون ذلك بسبب تلف الكبد، يمكن أن يسبب تلف الكبد التهابًا وتراكمًا للسوائل في البطن، ما قد يسبب ألمًا حادًا عند الحركة والتنفس.

البول الداكن والبراز الشاحب

من العلامات الواضحة الأخرى لتلف الكبد، البول الداكن والبراز الباهت، بسبب تراكم البيليروبين في الكبد، قد يُفرز البول بألوان أغمق من المعتاد، مثل البني أو البرتقالي أو الكهرماني.

إضافةً إلى ذلك، عندما يتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح، يتوقف عن إنتاج كمية كافية من أملاح الصفراء في البراز، ما يؤدي إلى لون شاحب أو طيني، أو حتى اختلال في تدفقه أحيانًا.

التعب والضعف

الكبد المريض ضعيف في تصفية السموم من مجرى الدم، ما قد يؤدي إلى شعورك بإرهاق أكثر من المعتاد وتوعك، كما قد يسبب ضبابية في الدماغ حيث تشعر بالارتباك أو عدم التوازن، وبسبب احتباس السوائل، قد تشعر بضعف في جسمك وتورم في القدمين والكاحلين.

كدمات ونزيف

عند تلف الكبد، لا يُنتج الكبد ما يكفي من عوامل التخثر، وهي بروتينات ضرورية لتخثر الدم ووقف النزيف، يؤدي هذا إلى كدمات ونزيف أسرع في الجسم، في المراحل المتأخرة، قد يتقيأ المريض دمًا بسبب انسداد الكبد.