اختر طعامك..7 نصائح للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

يرتبط ارتفاع ضغط الدم بمخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية، لكن هل تعرف كيف تسيطر عليه؟.

ويعد هذا المرض المزمن من أبرز مسببات الوفاة حول العالم، إذ يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، والفشل الكلوي.

ووفقاً للمكتبة الأمريكية للطب، يتسبب ارتفاع ضغط الدم في نحو 9.4 مليون حالة وفاة سنويا.

نستعرض فيما يلي 7 نصائح للسيطرة على ضغط الدم:

1- اختر طعامك بعناية

تناول الخضراوات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والبروتينات قليلة الدسم

2- راقب استهلاك الصوديوم

قلل الملح لأقل من نصف ملعقة يومياً (حوالي 2.3 جرام فقط)

3- عزز البوتاسيوم

تناول أطعمة غنية به (الموز، البطاطا الحلوة، السبانخ)

4- قل لا للتدخين

الإقلاع الفوري يحمي الأوعية الدموية

5- هدّئ أعصابك

مارس التأمل واليوغا لتخفيف التوتر

6- نشّط جسمك

مارس الرياضة 30 دقيقة يومياً، معظم أيام الأسبوع

7- خفّف وزنك

فقدان بسيط في الوزن قد يُحدث فرقاً كبيراً في مستويات الضغط