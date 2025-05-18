"قنبلة موقوتة".. ما تأثير المعادن السامة في معجون الأسنان على صحة طفلك؟

كتبت- أسماء مرسي:

أجرت منظمة "Lead Safe Mama" المعنية بالوقاية من التسمم بالرصاص دراسة حديثة لمدى سلامة معاجين الأسنان المتوفرة في الأسواق.

ولتحقيق ذلك، أرسلت المنظمة عينات متنوعة شملت 51 منتجا مختلفا إلى مختبر مستقل متخصص، وشملت علامات تجارية تمتلك شعبية كبيرة بين المستهلكين، مثل كريست، وكولجيت، وسنسوداين، وأوراجيل، وبيرتس بيز، وتومز أوف ماين، وهيلو، وذلك بهدف الكشف عن أي وجود لمعادن سامة تُشكل خطرا على الصحة، خاصة بالنسبة للأطفال.

خطورة المعادن الثقيلة على صحة الأطفال

في هذا السياق، أشار الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إلى المخاطر الصحية للمعادن الثقيلة مثل الرصاص، والزرنيخ، والزئبق، والكادميوم.

وأوضح في تصريح لـ"مصراوي" أن تأثير هذه المواد السامة على الأطفال يعتبر أكثر حدة وخطورة مقارنة بالبالغين، وذلك لأن أجسام الأطفال لا تزال في مراحل النمو والتطور.

التأثيرات الصحية للمعادن السامة على الأطفال:

الرصاص.. اعتلال عصبي وتأثيرات سلوكية سلبية

يحدث الرصاص تأثيرا عصبيا مباشرا على الجهاز العصبي المركزي للأطفال، ما يؤدي إلى تأخر كبير في النمو العقلي والمعرفي، كما يرتبط التعرض للرصاص بزيادة احتمالية ظهور مشكلات سلوكية مثل فرط النشاط والعدوانية وضعف التركيز.

وعلى الصعيد التعليمي، يسبب آثارا سلبية على مستوى الذكاء والقدرات التعليمية للأطفال، ما يعيق تقدمهم الأكاديمي.

الزرنيخ: سمية وضعف في المناعة

يمثل الزرنيخ سما ذا تأثير طويل الأمد على الأطفال، حيث يؤثر على نموهم الطبيعي ويزيد من خطر إصابتهم بأنواع مختلفة من السرطان في مراحل لاحقة من حياتهم، بالإضافة إلى ذلك، يقلل التعرض لهذه المادة من كفاءة الجهاز المناعي لدى الأطفال، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض المختلفة.

الزئبق.. تأثير عصبي حاد ومشكلات في النطق

يُحدث الزئبق تأثيرا عصبيا حادا على تطور الدماغ والجهاز العصبي للأطفال، خاصة خلال السنوات الأولى الحاسمة من العمر، وهذا بدروه يؤدي إلى ظهور مشكلات في النطق واللغة، مثل تأخر الكلام وصعوبات التعلم واضطرابات سلوكية.

الكادميوم.. تأثيرات على صحة الكلى والعظام

يؤدي التعرض للكادميوم إلى ضعف في وظائف الكلى على المدى الطويل، ما يؤثر على قدرة الجسم على التخلص من السموم.

وعلى صعيد النمو، يعيق النمو الطبيعي للعظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام في المستقبل، ما يؤثر على قوة الهيكل العظمي وقدرة الطفل على الحركة والنشاط.

خطر تراكم السموم

إن وجود هذه المواد الخطيرة في منتجات يستخدمها الأطفال بشكل يومي، مثل معجون الأسنان، يشكل تهديدا صحيا كبيرا، حتى الجرعات الصغيرة من هذه المعادن الثقيلة يمكن أن تتراكم في الجسم بمرور الوقت وتسبب تلفا دائما، خاصة إذا تم ابتلاع كميات بسيطة من المعجون بشكل متكرر.

نصيحة للآباء.. اختيار معجون أسنان آمن للأطفال

لتجنب هذه المخاطر، يُنصح الآباء والأمهات عند اختيار معجون أسنان لأطفالهم بالتركيز على المنتجات الخالية من المواد الضارة والتي تتمتع بمصداقية عالية فيما يتعلق بمكوناتها.

ويفضل اختيار معجون الأسنان المصنف على أنه عضوي أو طبيعي، حيث يكون أكثر عرضة للرقابة الصارمة على مكوناته.