أرعب المصريين في منتصف الليل.. كيف يؤثر الزلزال على جسمك؟

كتب – سيد متولي



عاش المصريون لحظات من الرعب، في منتصف الليل، بعد وقوع هزة أرضية صباح اليوم الأربعاء، وتحديدا عند الساعة 1:51 دقيقة، بحسب بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.



وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت اليوم هزة أرضية على بعد 631 كيلومترا شمال رشيد، ولم يرد ما يفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

لكن هل تعرف ما يمكن أن يحدث لجسمك عند حدوث الزلزال؟

عند حدوث الزلزال يمكن لجسم الإنسان النجاة، نظرا لأن الله "سبحانه وتعالى" خلق أجسادنا مرنة، كما أن عمودنا الفقري يحتوي على ممتصات صدمات مدمجة، وهذه الأمور تجعل الجسم يقاوم الهزة الأرضية، وفقا لموقعي kempsvillechiro وlavernechir.



والجسم لديه نظام كهربائي يعمل في جميع أنحاء أجسادنا يُعرف باسم الجهاز العصبي المركزي، عندما نتعرض للإصابة، غالبًا ما يكون العمود الفقري لدينا منحرفًا، ما يؤثر بدوره على الجهاز العصبي المركزي.

والزلزال يمكن أن يسبب موت الشخص أو إصابته، إضافة إلى تأثيرات على الصحة العقلية، والاضطرابات العاطفية، والسلوكية بين الشباب، والقلق، والاكتئاب.



أعراض قد نشعر بها قبل حدوث زلزال

وكشفت مجلة "ناتشر هيلث تيكنيكس"، عن بعض الأعراض الجسدية التي قد نشعر بها قبل وقوع الزلزال، مثل:

الصداع

الغثيان

الدوار

الضيق والقلق وعدم القدرة على ضبط النفس

تغيرات مؤقتة بالرؤية

طنين الأذن.



ماذا يحدث بعد الزلزال؟

قد تحدث الإصابات في الجمجمة والصدر تؤدي إلى نزيف خارجي أو داخلي، أو الاختناق من استنشاق الغبار أو صدمة نقص حجم الدم.



نصائح مهمة عند حدوث زلزال

يجب معرفة الخطوات الصحيحة حال حدوث زلزال، واتباعها حفاظا على سلامتنا، وهي:



1- في حالة حدوث الزلزال يفضل الجلوس على الأرض وتغطية جسمك بوسادة أو بطانية لحماية رأسك من سقوط شيء فوقها تجنًا لحدوث إصابات، وفقا لموقع "wikihow" الأمريكي.



2- قم بتغطية جسمك من خلال التواجد أسفل الطاولة أو استخدام وسائد الأريكة كحماية لك ولجسمك لعدم تساقط الأشياء.



3- إعداد مجموعة مستلزمات الطوارئ، من خلال تجهيز زجاجات المياه والبطاريات، وبعض من أنواع الأدوية في حالة حدوث إصابات لأفراد أسرتك.



4- تأتي الكوارث الطبيعية دون سابق إنذار، ولكن في حالة تحذير البحوث الفلكية بأن من المتوقع حدوث زلزال يفضل أن تكون في منزلك، أما في حالة حدوثه أثناء تواجدك في الخارج، عليك بالتواجد في مكان آمن وتغطية رأسك باستخدام يدك لتجنب الحطام المتساقط.



5- في حالة حدوث إصابات عليك التأكد من وجود نزيف خارجي أو الجروح العميقة، قم باستخدام ضمادة ووضعها على الجرح لوقف تدفق الدم، وعند الانتهاء من الأزمة عليك زيارة الطبيب فورا.



6- تجنب استخدام المصاعد فهي وسيلة غير آمنة على الإطلاق، وحتى صعود السلالم، لانهيارها في أي وقت، لذلك يفضل الجلوس في مكان ثابت وعليك بالانتظار حتى الانتهاء من موجة الزلزال.