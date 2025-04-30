تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة تقضي على مرض السكري وضغط الدم

كتب- أحمد الضبع:

في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم على مستوى العالم، باتت الوقاية وإدارة هذين المرضين من أولويات الصحة العامة.

وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن أكثر من 830 مليون شخص حول العالم مصابون بالسكري، بينما يعاني ما يقارب 220 مليون شخص من ارتفاع ضغط الدم في الهند وحدها.

وفيما يلي أبرز 5 خيارات غذائية ينصح بإدراجها ضمن الروتين الصباحي، وتناولها على معدة فارغة قبل الإفطار للحصول على القيمة الغذائية الكاملة، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إينديا".

1- ماء القرفة مع الفلفل الأسود

تمتاز القرفة بخفض مستويات السكر من خلال تعزيز حساسية الجسم للأنسولين، وعند مزجها بالفلفل الأسود – الغني بمركب البيبيرين – تتعزز فاعليتها بفضل تحسين امتصاص العناصر الغذائية، كما أن هذا المشروب يعزز الدورة الدموية ويكافح الالتهابات.

2- ماء بذور الحلبة

بذور الحلبة معروفة بفعاليتها في التحكم بمستويات الجلوكوز في الدم بفضل محتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان، بينما شرب منقوع الحلبة على الريق يُبطئ امتصاص السكر، ويحسن استجابة الجسم للأنسولين، ويساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.

3- ماء الكركم مع عصير الليمون

يمتاز الكركم بخصائصه المضادة للالتهاب، فيما يُعرف الكركمين – مركبه النشط – بقدرته على تنظيم السكر والحد من مقاومة الأنسولين، وعند مزجه بعصير الليمون، يتحول إلى مشروب مطهر للكبد ومحفز للهضم، ما ينعكس إيجابًا على ضغط الدم وسكر الدم.

4- بذور الكتان

بذور الكتان غنية بأوميجا-3 والألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعلها مكونًا غذائيًا مثاليًا لدعم توازن الجلوكوز وخفض ضغط الدم، كما أنّ تناول ملعقة من الكتان المطحون مع الماء صباحًا يُبطئ هضم الكربوهيدرات ويحسن صحة القلب.

5- عصير الطماطم مع الرمان

يشكل مزيج الطماطم والرمان جرعة مضاعفة من مضادات الأكسدة، بينما تحتوي الطماطم على الليكوبين، الذي يقلل الكوليسترول ويخفض ضغط الدم، بينما يعزز عصير الرمان الدورة الدموية ويقلل الالتهاب، كما أن تناولهما على معدة فارغة يعزز التوازن الغذائي للقلب والمناعة.