مش هتكلفك أكتر من 15 جنيه.. طعام يحارب الكوليسترول والسرطان

كتبت- شيماء مرسي

البسلة من الخضروات البقولية التي تحظى بشعبية واسعة بين الأشخاص، نظرا لمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية المتعددة.

وفقا لموقع سوق العبور، يتراوح سعر كيلو البسلة بين 10 و 15 جنيها مصريا.

البسلة والكوليسترول

تحتوي البسلة على كمية جيدة من الألياف الغذائية، مما يساعد على منع امتصاص بعض الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم، وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

البسلة والضغط

البسلة غنية بالبوتاسيوم، مما يسهم في تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة تأثير الصوديوم في الجسم وتوسيع الأوعية الدموية.

البسلة والسكري

تحتوي البسلة على كمية جيدة من الألياف الغذائية، مما يساعد على إبطاء امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم واستقرار مستويات السكر ومنع الارتفاعات المفاجئة.

فوائد أخرى لـ البسلة

- إصلاح العضلات والعظام والجلد والغضاريف، وفقا لموقع "verywellhealth".

-تحسين عملية الهضم.

-إدارة الوزن.

-صحة القلب.

-تنظيم مستويات السكر في الدم.

-تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

-حماية العينين.