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3 مشروبات تضر الكبد وتسرع تدهور وظائفه.. تجنبها فورا

02:00 م الأربعاء 30 أبريل 2025

مشروبات

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كتب- أحمد الضبع:

رغم أن الكبد يعمل على تنقية الجسم من السموم إلا أنّ بعض المشروبات الشائعة التي قد تؤدي إلى تدهور صحته بمرور الوقت إذا تم تناولها بانتظام أو بكميات كبيرة، حسبما أكد الدكتور أحمد سعيد، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي.


وأوضح سعيد في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الكبد يعد عضوًا حيويًا مسؤولًا عن تنقية الدم من السموم وتنظيم مستويات السكر والدهون، إلا أنّ بعض العادات الغذائية، خاصة تناول مشروبات معينة، قد تضع عبئًا زائدًا عليه وتسرع من تلف خلاياه.

المشروبات الغازية

وأشار إلى أبرز 3 مشروبات يجب الحذر منها ومنها المشروبات الغازية التي تحتوي على كميات هائلة من السكر والمحليات الصناعية، ما يزيد من تراكم الدهون في الكبد، وهو ما يعرف بـ"الكبد الدهني غير الكحولي"، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المستمر لهذه المشروبات يرفع خطر الإصابة بالتهاب الكبد المزمن.

مشروبات الطاقة

وأضاف أن مشروبات الطاقة غنية بالمواد المنبهة والكافيين والسكريات الصناعية، ما يجهد الكبد بشكل مفرط أثناء محاولته التعامل مع هذه الكميات الكبيرة من المواد الكيميائية، وقد يؤدي الاستهلاك الزائد لها إلى التهابات كبدية خطيرة مع مرور الوقت.

العصائر الصناعية

ولفت استشاري الكبد إلى أن العصائر المعلبة تحتوي غالبًا على سكريات مضافة ومواد حافظة قد تؤثر سلبًا على وظائف الكبد، داعيًا إلى الاعتماد على العصائر الطبيعية الطازجة بدون إضافات أو تناول الفواكه كاملة للحصول على الفوائد الغذائية بأمان.

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