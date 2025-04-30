عدو السكر والدماغ والكلى.. نوع طعام عدو خفي في بيتك

كتبت- أسماء مرسي:

الوجبات الخفيفة المصنعة، مثل البسكويت المملح أو المنكه، والحلويات، ورقائق البطاطس والمقرمشات الأخرى، خيارا سهلا وسريعا للكثيرين، لكن تُخفي وراء مذاقها العديد من المضاعفات الصحية للجسم.

وفقا لموقع "onlymyhealth"، إليك تأثير تناولها على صحة الدماغ والكلى ومستويات السكر.

ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية

الإفراط في تناول الصوديوم، وهو مكون أساسي في العديد من الوجبات الخفيفة المصنعة، قنبلة موقوتة تهدد صحة قلبك ودماغك.

الاستهلاك المفرط للصوديوم يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

ارتفاع نسبة السكر

إن الارتفاع الكبير في استهلاك السكر المضاف، والموجود بوفرة في هذه الوجبات الخفيفة، عامل خطر مباشر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فعند تناول كميات كبيرة من السكر بشكل منتظم، يصبح الجسم أقل استجابة للأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وتطور مرض السكري.

عبء ثقيل على الكلى

تحتوي العديد من الوجبات الخفيفة المصنعة على مستويات عالية من الصوديوم، هذا العبء الزائد من الصوديوم يُجبر الكلى على العمل بجهد أكبر لتنظيم مستوياته في الجسم، ومع مرور الوقت، يمكن أن يسهم هذا الإجهاد في تطور أمراض الكلى، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للخطر.

السمنة وزيادة الوزن

يرتبط الاستهلاك المنتظم للوجبات الخفيفة المصنعة الغنية بالسكريات والدهون غير الصحية ارتباطا وثيقا بزيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان رئيسيان في تطور الاضطرابات الأيضية مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.