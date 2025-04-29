رياح الخماسين قادمة.. 7 نصائح للوقاية من أضرارها على الصحة

كتب- أحمد الضبع:

يتطلب التعامل مع التغيرات الجوية معرفة الإجراءات الوقائية التي يمكن اتباعها عند هبوب العواصف أو رياح الخماسين، التي تضرب عدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة، وتكون محملة بالرمال والأتربة، ما قد يضر بمرضى الحساسية والأطفال وكبار السن.

رياح الخماسين تصل إلى بعض المحافظات

وأوضحت "الأرصاد" في بيان، أنّ هذه التقلبات مرتبطة بمرور منخفض جوي خماسيني، وهو أحد الظواهر الطبيعية التي تشهدها البلاد خلال فصل الربيع، وتؤثر على درجات الحرارة ونشاط الرياح بشكل مفاجئ.

وبدأت رياح الخماسين بالهبوب في بعض المحافظات ما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، إلى جانب شعور عام بارتفاع درجات الحرارة وجفاف الجو، مما يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لا سيما لمرضى الحساسية والصدر.

وبحسب وزارة الصحة والسكان، يمكن للمواطنين تفادي مخاطر هذه الأجواء باتباع مجموعة من الإرشادات الوقائية الضرورية، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية وكبار السن.

نصائح للوقاية من خطر التقلبات الجوية

وفي إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" كشفت "الصحة" عن مجموعة من النصائح المهمة؛ للحفاظ على صحة الجسم من التقلبات الجوية، وتضمنت:



- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة- الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

- ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن- المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج- من المنزل بفترة كافية.

- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.