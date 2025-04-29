"يا دكتور أسناني تنزف عند التنظيف".. طبيب يكشف الأسباب والمضاعفات

كتبت- أسماء مرسي:

كثيرا ما نسمع شكوى "يا دكتور، أسناني تنزف دما عندما أنظفها"، ويظن البعض أن الحل يكمن في التوقف عن تنظيف أسنانهم، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، بل يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلًا من حلها.

نزيف اللثة.. إنذار بالتهاب

في هذا السياق، أوضح الدكتور يوسف هشام، أخصائي طب الفم والأسنان، أن نزيف اللثة ليس أمرًا طبيعيًا بل هو علامة واضحة على وجود التهاب في اللثة.

الجير والرواسب.. مصدران رئيسيان

وتابع في تصريح لـ"مصراوي" أن السبب الرئيسي وراء هذا الالتهاب يرجع إلى تراكم طبقة الجير والرواسب على أسطح الأسنان، هذه المواد المتراكمة تُحدث تأثيرًا سلبيًا في اللثة، وهو ما يجعلها حساسة وأكثر عُرضة للنزيف أثناء عملية تنظيف الأسنان.

أسباب أخرى للالتهاب

أشار "يوسف" إلى عوامل أخرى تسهم في التهاب اللثة، من بينها ظهور اللثة بشكل غير طبيعي حول ضرس العقل عندما لا يجد مساحة كافية للنمو بشكل كامل، ما يسبب ضغطًا والتهابًا في المنطقة المحيطة.

كما لفت النظر إلى أن بعض الأمراض المزمنة التي يعاني منها الشخص يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة اللثة وتزيد من الالتهاب.

والتغيرات الهرمونية التي تمر بها المرأة أثناء فترة الحمل تجعلها أكثر عرضة لمشكلات والتهابات اللثة.

مضاعفات الإهمال.. تآكل العظام وفقدان الأسنان

وحذر "أخصائي طب الفم والأسنان" من تجاهل مشكلة نزيف اللثة وعدم علاجها، مشيرا إلى أن استمرار وجود هذه الرواسب والالتهابات في الفم لفترة طويلة يؤدي إلى تآكل تدريجي في العظام التي تدعم الأسنان، ومن ثم، تبدأ الأسنان في الضعف و"التخلخل".

التنظيف المنتظم والاستشارة الطبية.. طريق الوقاية

نصح أيضا بضرورة الانتظام في تنظيف الأسنان بشكل يومي، حتى عند ملاحظة وجود نزيف بسيط.

وأوضح أن هذه الخطوة أساسية للحفاظ على صحة اللثة والأسنان على المدى الطويل والوقاية من المضاعفات الخطيرة، بالإضافة إلى ذلك، شدد على أهمية استشارة طبيب الأسنان لتحديد السبب الدقيق وراء نزيف اللثة والحصول على العلاج المناسب.