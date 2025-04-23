5 مشروبات سحرية تقي من خطر الإصابة بـ السكتة الدماغية

كتب – سيد متولي

السكتة الدماغية من الأسباب الرئيسية للوفاة، تُعرف أيضًا باسم النوبة الدماغية، وتحدث عندما يعيق شيء ما تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، أو عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية فيه، وقد يؤدي هذا إلى تلف في الدماغ، أو إعاقة طويلة الأمد، أو حتى الوفاة.

ولتغيير نمط حياتك دورٌ مهم في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إليك خمسة مشروبات تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بحسب timesofindia.

الشاي الأخضر

ربما يكون تناول كوب من الشاي الأخضر حلاً للعديد من المشكلات الصحية التي قد تظهر في مراحل لاحقة من العمر، فالشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وخاصةً الكاتيكين، التي تعزز الدورة الدموية الصحية وتقلل الالتهابات، هذه المركبات تقلل من خطر تكوّن الجلطات، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، وتشير الدراسات إلى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام قد يُحسّن صحة القلب والأوعية الدموية.

عصير البنجر

البنجر مفيد للصحة، فهو غني بالنترات التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، ما يؤدي إلى تحسين تدفق الدم وضغط الدم، وعندما يكون ضغط الدم مضبوطًا، يمكن أن يمنع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، إلى جانب تخفيف الضغط على الجهاز القلبي الوعائي.

عصائر التوت

هذه المشروبات ليست لذيذة فحسب، بل لها فوائد صحية عديدة، التوت، مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت الأحمر، غني بالفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة قوية تُقلل الالتهابات وتدعم صحة القلب.

تُساعد هذه الفلافونويدات المفيدة للقلب على تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي.

عصير الحمضيات

تناول عصائر الحمضيات الطازجة، مثل البرتقال أو الجريب فروت، الغنية بفيتامين سي، يُمكن أن يُقلّل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

يدعم فيتامين سي الدورة الدموية الصحية بفضل الفلافونويد، للحصول على أفضل النتائج، اختر عصائر الفاكهة الكاملة للحفاظ على الألياف وتجنب السكريات المضافة.

عصير الرمان

يُعد الرمان مصدرًا قويًا لمضادات الأكسدة، هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة، وخاصةً البوليفينولات، التي تُحسّن تدفق الدم وتمنع تراكم اللويحات في الشرايين، من خلال تقليل انسداد الشرايين، يُمكن لهذا العصير أن يُقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية الناتجة عن ضعف تدفق الدم إلى الدماغ.

للحصول على أقصى استفادة، يُنصح بتناول عصير الرمان غير المُحلى، في حال وجود أي مشاكل صحية، يُفضل استشارة طبيبك قبل تجربة هذه المشروبات.