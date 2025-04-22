يقوي الذاكرة ويحمي الأعصاب.. مكون في مطبخك غني بفيتامين ب12

كتبت - شيماء مرسي

فيتامين ب12 ضروري للحفاظ على صحة الجسم ولياقته، إذ يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتركيب الحمض النووي (DNA)، ووظائف الجهاز العصبي، كما يعزز إنتاج الطاقة.

وقد يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى الإصابة بفقر الدم، والتعب، وضعف الذاكرة، ووخز في اليدين والقدمين، واضطرابات المزاج، وفقًا لموقعي “News18” و”WebMD”.

مصادر فيتامين ب12:

يُعد نقص فيتامين ب12 أكثر شيوعًا بين النباتيين، نظرًا لأنه يوجد بشكل أساسي في اللحوم والبيض ومنتجات الألبان. ولكن المفاجأة أن الكمون أيضًا يُعتبر مصدرًا جيدًا لهذا الفيتامين.

وكشفت كاميني سينها، أخصائية التغذية العلاجية الهندية، أن الكمون يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن، وله فوائد صحية متعددة.

مصادر نباتية لفيتامين ب12:

فول الصويا المدعّم، واللوز، وحليب الشوفان، والحبوب المدعّمة.

العلاج:

لعلاج نقص فيتامين ب12، يمكن للنباتيين تناول الأطعمة النباتية المدعّمة، والحليب، واللبن الرائب، والجبن، ومنتجات الألبان الأخرى.

كما يُنصح باستشارة الطبيب بشأن تناول المكملات الغذائية، حيث يمكن أن تسهم في الوقاية من نقص هذا الفيتامين.

اقرا أيضا:

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول بذور الكزبرة.. مفاجاة

ماذا يحدث لجسمك عند التعرض للضوء الطبيعي قبل الاستيقاظ؟

قد يمنع حالات خطيرة.. "حذاء" ذكي للوقاية من قروح القدم السكري

دواء قد يعيد الأمل لمرضى تسمم الدم.. ما هو؟

للمرأة بعد سن الأربعين.. طرق العناية بجمال البشرة