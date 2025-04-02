هل اللب الخشب يزيد الوزن؟.. اعرف السر

اللب الخشب، أو بذور القرع، من المكسرات المحبوبة التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ولكن تناولها يوميًا قد يكون له بعض التأثيرات على الجسم.

الدكتور محمد الزغبي، اللب الخشب غني بالعناصر الغذائية مثل البروتين والألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن.

يحتوي على فيتامين E والمغنيسيوم والحديد والزنك

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساهم في تحسين الهضم وتعزيز حركة الأمعاء.

يحتوي على البروتينات النباتية التي تساهم في بناء العضلات والأنسجة وتعزز من وظائف الجسم المختلفة.

هل يزيد اللب الخشب الوزن؟

وأشار الزغبي إلى أن اللب الخشب يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون.

تناول كميات كبيرة من اللب الخشب يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

وتابع، بعض أنواع اللب الخشب تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم (إذا كانت مملحة)، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

يعمل على فتح شهية الأشخاص.

وأختتم الزغبي:" تناول كميات معتدلة من اللب الخشب كجزء من نظام غذائي متوازن، يجب تجنب تناول اللب الخشب المملح، يمكن تناول اللب الخشب بين الوجبات"

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