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يدمرك.. مشروب يرفع مستويات السكر في الدم خلال دقائق

04:30 م السبت 19 أبريل 2025

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كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشروبات التي يتناولها العديد من الأشخاص أن تسبب ضررا للجسم أكثر مما تنفع، بل قد يصل الأمر إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن المشروب الشهير هو العصائر الطبيعية، إذ يحتوي كميات مختلفة من السعرات الحرارية باختلاف نوع العصير وكمية السكريات المضافة.

على سبيل المثال، كوب عصير البرتقال يحتوي على حوالي 110 سعر حراري و25 جراما من السكر، بينما يحتوي كوب عصير التفاح على 100 سعر حراري و20 جراما من السكر.

العصائر الطبيعية ومستويات السكر

وتسبب العصائر الطبيعية الشعور بالجوع، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر، ما يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية، كشفت أن الإفراط في تناول عصائر الفاكهة الطبيعية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

نصائح مهمة

تجنب الإضافات السكرية مثل الزبادي المنكه أو العسل أو الشراب، للعصار الطبيعية.

تناول الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل التوت والتفاح والبرتقال.

أضف البروتين والألياف مثل اللبن الرائب أو البذور.

مشروب يرفع السكر طورة العصائر الطبيعية صير البرتقال
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