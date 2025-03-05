الشخير أثناء النوم.. احذر يصبح خطيرا في هذه الحالة

كتب – سيد متولي

يمكن أن يكون الشخير أثناء النوم علامة تهدد صحتك، لكن هل تعرف متى يكون خطيرا؟.

ما الذي يسبب ضجيج الشخير؟

عندما ننام، تسترخي العضلات والأنسجة في الأنف والجيوب الأنفية والفم والحلق العلوي، وللهواء ممر أصغر داخل وخارج الرئتين، وكلما كان مجرى الهواء أضيق، زاد اهتزاز الأنسجة المسترخية، وزادت الضوضاء.

وقد يكون الشخير خفيفا، وليس كافيا لإيقاظ شريك حياتك، أو إيقاظ الشخص الذي يصدر الشخير عنه.

وإذا كان الشخير يحصل على مدى 7 إلى 9 ساعات من النوم في الليلة دون انقطاع في التنفس، أو التقلب في الصوت وحدوث ضجيج عال، فمن غير المرجح أن يهدد الشخير صحة الفرد.

وتشمل عوامل خطر الشخير كونك ذكرًا، أو زيادة الوزن أو السمنة، أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم .

ما هو انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم؟

غالبًا ما يرتبط الشخير الصاخب باضطراب النوم، قد تشير الأعراض التالية إلى توقف التنفس أثناء النوم (OSA):

الشخير مرتفع جدًا لدرجة أنه يعطل نومك

رؤية شريك حياتك يعاني من توقف مؤقت في التنفس

النعاس المفرط خلال النهار

الصداع الصباحي

ويرتبط توقف التنفس أثناء النوم الناتج عن الشخير بخطر ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

ما هو علاج انقطاع التنفس أثناء النوم؟

يبدأ العلاج بتغيير نمط الحياة:

فقدان الوزن، علاج احتقان الأنف، تجنب الحرمان من النوم، وتجنب النوم على الظهر.

وقد تشمل العلاجات الإضافية:

مزيلات احتقان الأنف، مثل بخاخات الستيرويد، والأجهزة الفموية لتحسين وضع الفك واللسان والحنك الرخو.

ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP)، والذي يتضمن ارتداء قناع على أنفك وفمك لتوصيل الهواء أثناء النوم.

جراحة مجرى الهواء العلوي – قد تتم إزالة الأنسجة الزائدة أو تحريك الفك للأمام.

ما الذي يمكن أن يفعله شريكك لمحاربة الشخير؟

التشجيع على فقدان الوزن

ساعد الشخص الذي يشخر على التكيف مع النوم على جانبه

تجنب المهدئات قبل النوم

استخدم سدادات الأذن

النوم في غرف منفصلة.