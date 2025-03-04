ما تأثير التعرض المستمر لـ"الخضة" على الصحة؟.. مفاجأة

كتبت- آلاء نبيل:

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، الذي ينتشر فيه برامج المقالب المختلفة، إذ يتعرض العديد من الأشخاص للفزع منها، لكن هل نعرف كيف يؤثر التعرض المستمر لـ"الخضة" على الصحة؟

وذكرت الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري الصحة النفسية، في تصريح لـ"مصراوي"، أن التعرض المتكرر للفزع يتسبب في زيادة نسبة القلق، كما ينتج عنه مشاكل صحية متعددة.

وتابعت استشاري الصحة النفسية، أن الفزع يؤثر على الصحة النفسية والجسدية، لذا يجب عدم التهاون معه.

وكشفت "عبدالله" عن تأثيرات سلبية متعددة نتيجة الفزع المستمر، منها الخوف المستمر، وزيادة خطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، والشعور بالقلق والتوتر المستمر، وزيادة الكوابيس، الإصابة باضطرابات في النوم، التوهم برؤية أشياء مرعبة، التبول اللاإرادي عند الأطفال، الإصابة بالتشتت وضعف الانتباه والتركيز.

أما عن التأثيرات الجسدية، أوضحت استشاري الصحة النفسية أنها تتمثل فيما يلي:

1- ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزون، ما يزيد من الشعور بالقلق والتوتر.

2- زيادة القلق المستمر نتيجة الفزع يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم.

3- احتمالية ارتفاع مستويات السكر في الدم.

4- الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي وزيادة أعراض القولون المزعجة نتيجة الخضة المستمرة.

وفي نهاية حديثها، أكدت "عبدالله" أن من الضروري متابعة هذه الأعراض والتوجه إلى الطبيب المختص لتلقي الدعم والعلاج اللازم من أجل سرعة الشفاء.