بعد وفاة إيناس النجار.. 7 أعراض وعلامات تحذيرية قبل انفجار المرارة

كتبت- آلاء نبيل:

غيّب الموت الفنانة إيناس النجار، اليوم الاثنين، بعد تدهور حالتها الصحية، حيث دخلت في غيبوبة على إثر إصابتها بانفجار في المرارة، لتفارق عالمنا عن عمر يناهز 46 عامًا.

وفي هذا الصدد، يستعرض " مصراوي"، علامات تحذيرية تحدث قبل إنفجار المرارة تستوجب سرعة التحرك إلى الطبيب المختص، وفقا لما ذكره موقعي webmd، medicalnewstoday.

1- ألم شديد ومفاجئ في الجزء العلوي الأيمن من البطن:

يُعد هذا الألم العرض الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما يكون حادًا ومستمرًا، قد ينتشر الألم إلى الكتف الأيمن أو الظهر، قد يزداد الألم سوءًا بعد تناول وجبة دسمة.

2- الغثيان والقيء:

قد يشعر المريض بالغثيان والرغبة في القيء بشكل متكرر دون سبب واضح.

3- الحمى والقشعريرة:

قد ترتفع درجة حرارة الجسم وتصاحبها قشعريرة.

4- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان):

يظهر اصفرار في الجلد وبياض العينين نتيجة لتراكم البيليروبين في الدم.

5- انتفاخ البطن:

غالبا ما يشعر المريض بانتفاخ في البطن وعدم الراحة.

6- تغير لون البول والبراز:

يصبح لون البول داكنًا ولون البراز فاتحًا.

7- سرعة ضربات القلب:

يشير تسارع ضربات القلب إلى وجود عدوى أو التهاب في الجسم.