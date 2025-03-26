لا ترميه.. قشر البرتقال يعالج هذا المرض الخطير

كتبت- آلاء نبيل:

عادة ما يرمي معظم الأشخاص قشر البرتقال دون معرفة تأثيره على الصحة، خاصة على مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب ما ذكره موقعي Science Daily وMedical News Today، إليك تأثير قشر البرتقال على صحة القلب.

وجدت دراسة حديثة نُشرت مؤخرًا في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن مستخلصًا مصنوعًا من قشور البرتقال قد يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وركز الباحثون في هذه الدراسة على مركب عضوي يسمى "ترايميثيلامين ن-أكسيد (TMAO)"، الذي يتم إنتاجه عندما تتغذى البكتيريا الموجودة في ميكروبيوم الأمعاء على بعض العناصر الغذائية والأطعمة مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن بعض بكتيريا الأمعاء تتغذى على عناصر غذائية معينة أثناء عملية الهضم وتنتج مواد كيميائية يمكن أن تساعد في التنبؤ بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

وذكر الدكتور يو وانج، أستاذ مشارك في علوم الأغذية بمركز UF/IFAS Citrus Research and Education في جامعة فلوريدا، في تصريح لـMedical News Today، أن الدراسات السابقة ربطت TMAO بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مثل تصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، والرجفان الأذيني، والسكتة الدماغية، وكذلك أمراض الكلى المزمنة وسرطان القولون والمستقيم.

وأشار الباحثون إلى أن قشر البرتقال يساهم في تقليل كمية TMAO التي يتم إنتاجها في ميكروبيوم الأمعاء، وذلك بفضل مستخلصات قشر البرتقال التي تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تمنع إنتاج هذه المواد الكيميائية التي تضر بصحة القلب والأوعية الدموية.

وعلى الرغم من أن البرتقال معروف بشكل رئيسي لكونه مصدرًا رائعًا لفيتامين سي، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبوتاسيوم والألياف، وكلها مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى الحماية من تصلب الشرايين والسكتة الدماغية، بفضل قدرتها على محاربة الكوليسترول المرتفع والضار وارتفاع ضغط الدم.

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