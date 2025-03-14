5 نصائح ذهبية لتسهيل الولادة وجعلها أكثر يسرا.. اعرفيها

لحظة الولادة هي اللحظة التي تنتظرها كل أم حامل، وتحلم بها، وتترقبها، وتخشى بعض جوانبها طوال تسعة أشهر. ففي هذه اللحظة، تتغير الحياة بشكل كامل في عيون الأم، وتبدأ حياة جديدة مع طفلها الذي تحملت من أجله متاعب وأوجاع فترة الحمل.

وعلى الرغم من صعوبة عملية الولادة لدى العديد من الأمهات، إلا أنه هناك بعض النصائح التي يمكن أن تخفف من آلام الولادة وتجعلها أسهل وأيسر. إذا اتبعتها المرأة خلال شهور حملها، يمكن أن تسهل عليها الكثير، وسنوضحها في السطور التالية وفقًا لما ذكره موقع Sog.

1- حافظي على نظام غذائي متوازن

التغذية السليمة أثناء الحمل أمر بالغ الأهمية. تناول الطعام المناسب لا يحمي صحتك وصحة الطفل فحسب، بل يساعد أيضًا في جعل المخاض أقل إيلامًا وأكثر تحملًا للأم والطفل.

كما أن الحفاظ على صحتك الجسدية والعقلية والعاطفية أثناء الحمل يساهم في تجاوز الولادة بشكل أسهل. تجنبي الأطعمة غير الصحية التي قد تسبب السمنة أو تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الصوديوم.

استبدلي الحلوى بالفواكه، وتأكدِ من تناول ما يكفي من السعرات الحرارية يوميًا، وخاصة من الكربوهيدرات مثل الخبز الكامل والحبوب، والبروتين مثل البيض وصدور الدجاج، وأيضًا منتجات الألبان المليئة بالكالسيوم.

2- ممارسة الرياضة أثناء الحمل

ممارسة الرياضة أثناء الحمل تساعد في تحضير جسمك للولادة، التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا، كما تساعد في تحسين حالتك النفسية، والتقليل من مستويات القلق والتوتر والاكتئاب.

ويمكنك البدء برياضة المشي ببطء، ثم زيادة السرعة تدريجيًا، فالمشي من 5 إلى 6 كم يوميًا سيساعدك على الاستعداد للولادة، ولا تنسي شرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد التمرين لأن الجفاف قد يعيق جهودك في ممارسة الرياضة.

3- احصلي على تدليك (مساج)

التدليك قبل الولادة يمكن أن يساعد في تخفيف آلام المخاض وتقليل القلق من خلال إطلاق الإندورفين الطبيعي في الجسم. كما أنه يعزز الشعور بالاسترخاء ويحسن صحتك العامة، ومن المفيد الحصول على تدليك قبل الولادة مرة واحدة على الأقل كل أسبوع لتحافظي على لياقتك وتقليلي الضغط على جسمك.

4- فكري في خطة الولادة جيدًا

من الجيد دائمًا أن تكوني مستعدة ذهنيًا للولادة. فكري في جميع مراحل الولادة المختلفة، بما في ذلك نوع مسكن الألم الذي تريدين استخدامه والمكان الذي ترغبين في أن تكوني فيه أثناء الولادة، وعندما تكون لديك فكرة واضحة عما سيحدث في كل مرحلة من مراحل الولادة، يمكنك وضع خطة للأفضل والتهيؤ للنتائج الممكنة، وبهذه الطريقة، لن تشعري بالقلق بشأن الآلام أو المضاعفات المعتادة أثناء الولادة.

5- حضور دروس ما قبل الولادة

حضور دروس ما قبل الولادة يعد فكرة رائعة، حيث توفر لكِ هذه الدروس كل ما تحتاجين إلى معرفته عن الحمل والولادة، ويتم تقديم هذه الجلسات من قبل مدربين مختصين في المستشفيات أو مراكز الولادة، إذ يساعدون الآباء الجدد على فهم ما يحدث أثناء الحمل وكيف ينمو الطفل داخل جسم الأم، كما توفر هذه الدروس أيضًا فرصة للتحدث عن مخاوفك وقلقك بشأن الولادة، وكيفية التعامل مع المضاعفات المحتملة.