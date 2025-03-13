دراسة تكشف .. كيف يؤثر عدد الأطفال على صحة النساء العقلية؟

أجرى مجموعة من الباحثون دراسة جديدة أجراها فريق من جامعة سوشو الصينية، أن هناك علاقة قوية بين عدد الأطفال التي تقوم السيدة بإنجابها وتأثيرها على الصحة العقلية، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

حلل الباحثون بيانات أكثر من 55 ألف امرأة في المملكة المتحدة، ووجدوا أن النساء اللواتي أنجبن أطفالا (بالعموم) لديهن مخاطر أقل بنسبة 30% للإصابة بالاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب الشديد مقارنة بالنساء اللاتي لم ينجبن. كما أظهرت نتائج التحليل أن التأثير الوقائي يصبح أكثر وضوحا مع زيادة عدد الأطفال إلى اثنين، بينما يبدو أنه يتوقف بعد إنجاب الطفلين.

وأوضح الباحثون أن "الولادات الحية كانت عامل حماية مستقل ضد الاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب الشديد"، مؤكدين أن "إنجاب طفلين قد يكون الأفضل لصحة المرأة العقلية".

وأضافوا أن نتائجهم قد تكون ذات أهمية خاصة في ظل انخفاض معدلات الخصوبة عالميا وارتفاع معدلات انتشار الاضطرابات النفسية.



ويشير الاضطراب ثنائي القطب إلى تقلبات مزاجية حادة بين فترات من الهوس والاكتئاب، ما يؤثر سلبا على الحياة اليومية للمصابين. أما الاكتئاب الشديد، فيتمثل في الحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة في السابق.

وتقدم الدراسة تفسيرات مختلفة لهذه النتائج، حيث أشار الباحثون إلى أن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل، مثل الزيادات في مستويات هرموني الاستروجين والبروجسترون، قد تساهم في تحسين وظائف المخ وتنظيم المزاج والإدراك، ما يقلل من خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية. كما أضافوا أن الرابط العاطفي بين الأم وطفلها ورعاية المولود الجديد يعزز نظام المكافأة في المخ، ما يساعد في تقليل خطر الاكتئاب.

وأشار فريق البحث إلى أن النساء اللواتي ينجبن طفلهن الثاني غالبا ما يكن أكثر قدرة على التكيف مع متطلبات الأمومة، ما يخفف من الضغوط النفسية الناتجة عن الولادة الثانية مقارنة بالأولى.

نشرت الدراسة في مجلة "الاضطرابات العاطفية".