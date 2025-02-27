لمحاربة إلتهابات المفاصل .. تناول هذه الأطعمة

المعاناة من ألم شديد في المفاصل نتيجة الإصابة بالالتهابات متكررة، ولكن تناول أطعمة صحية تساهم في السيطرة عليها، وفقًا لما ذكره mail.ru.



وحول الموضوع قالت الطبيبة في مشفى خيمكي في موسكو إيفيلينا أوفنانيان:"التهابات المفاصل قد تتفاقم بسبب نمط الغذاء غير الصحي، لذا يجب الحرص على تناول المأكولات المفيدة للتقليل من تفاقم هذه الأمراض".

وأضافت:"من بين اللحوم المفيدة للصحة والتي تحافظ على صحة المفاصل لحم الأرانب واللحوم البيضاء، مثل الدجاج والسمك، ويجب عدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء وخصوصا المدخنة فهي تؤدي إلى تفاقم أعراض التهابات المفاصل وتسبب مرض النقرس".

وأشارت الطبيبة إلى مرق اللحم مع الخضار يعتبر من الأطعمة المفيدة لصحة المفاصل بشكل عام، وكذلك منتجات الحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان، ومن الضروري أيضا أن يتضمن نظامنا الغذائي التوت والخضروات والأغذية الغنية بمضادات الأكسدة، فمضادات الأكسدة مهمة للتقليل من الالتهابات في الجسم.

ونصحت الطبيبة الأشخاص الذين يعانون من التهابات المفاصل بالتقليل من كميات الملح التي يتناولونها يوميا، وأشارت إلى أن الكمية المثالية التي يحتاجها الجسم من ملح الطعام في اليوم لا تتجاوز الـ 15 غ.

وكانت خبيرة التغذية الروسية نوريا ديانوفا قد أشارت أيضا إلى أن الإفراط في تناول بعض الأطعمة والمشروبات قد يتسبب بأمراض التهابات المفاصل ومرض النقرس، ومن بينها الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة، وكذلك اللحوم المصنعة والنقانق، وحذّرت من الإفراط في شرب الكحول والشاي والقهوة والمشروبات الغازية .

وينصح خبراء الصحة الأشخاص الذين يعانون من التهابات المفاصل بالحفاظ على لياقتهم البدنية وممارسة المشي والسباحة من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع لمدة 40 دقيقة على الأقل.

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