منها الفول.. 7 أطعمة إذا تناولتها يوميا قد تضر بصحتك

منها الفول.. 7 أطعمة إذا تناولتها يوميا قد تضر بصح

كتبت- أسماء مرسي:

النظام الغذائي الصحي والمتوازن هو أساس صحة الجسم والعقل، لكن هناك بعض الأطعمة التي قد تبدو صحية أو شهية، بينما تناولها بشكل يومي أو بكميات كبيرة قد يؤدي إلى آثار سلبية على صحتك.

في هذا الصدد، إليكم 7 أطعمة إذا تناولتها يوميًا قد تؤثر سلبًا على صحتك، وفقًا لموقعي "healthline" و"everydayhealth".

الفول

الفول من البقوليات الغنية بالبروتين والألياف، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، مثل الانتفاخ والغازات، وتفاقم أعراض القولون العصبي، وحساسية الفول.

التونة

التونة هي سمكة دهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين، ولكنها تحتوي على مستويات عالية من ميثيل الزئبق، وهو ملوث بيئي قد يسبب مشكلات صحية خطيرة عند تناوله بكميات كبيرة.

جوزة الطيب

هي توابل تستخدم في العديد من الأطباق، ولكن تناولها بكميات كبيرة قد يكون له آثار جانبية خطيرة، بسبب احتوائها على مركب يسمى ميريستيسين، والذي يسبب أعراضًا مثل عدم انتظام ضربات القلب والغثيان والدوخة والهلوسة.

الكبدة

من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل الحديد وفيتامين B12 وفيتامين A والنحاس، ومع ذلك، يجب تناول الكبدة باعتدال، لأن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشكلات في الرؤية وآلام العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، بالإضافة إلى الغثيان والقيء.

اللحوم المصنعة

بسبب احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية والملح، ترتبط اللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الخبز الأبيض

يُصنع من الدقيق المكرر، الذي يفتقر إلى الألياف والعناصر الغذائية، لذا فإن استهلاكه بصورة يومية يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

البطاطس المقلية والشيبسي

غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والصوديوم، وقد تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة.