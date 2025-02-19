إعلان

منها الفول.. 7 أطعمة إذا تناولتها يوميا قد تضر بصحتك

01:30 م الأربعاء 19 فبراير 2025

منها الفول.. 7 أطعمة إذا تناولتها يوميا قد تضر بصح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

النظام الغذائي الصحي والمتوازن هو أساس صحة الجسم والعقل، لكن هناك بعض الأطعمة التي قد تبدو صحية أو شهية، بينما تناولها بشكل يومي أو بكميات كبيرة قد يؤدي إلى آثار سلبية على صحتك.

في هذا الصدد، إليكم 7 أطعمة إذا تناولتها يوميًا قد تؤثر سلبًا على صحتك، وفقًا لموقعي "healthline" و"everydayhealth".

الفول

الفول من البقوليات الغنية بالبروتين والألياف، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، مثل الانتفاخ والغازات، وتفاقم أعراض القولون العصبي، وحساسية الفول.

التونة

التونة هي سمكة دهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين، ولكنها تحتوي على مستويات عالية من ميثيل الزئبق، وهو ملوث بيئي قد يسبب مشكلات صحية خطيرة عند تناوله بكميات كبيرة.

جوزة الطيب

هي توابل تستخدم في العديد من الأطباق، ولكن تناولها بكميات كبيرة قد يكون له آثار جانبية خطيرة، بسبب احتوائها على مركب يسمى ميريستيسين، والذي يسبب أعراضًا مثل عدم انتظام ضربات القلب والغثيان والدوخة والهلوسة.

الكبدة

من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل الحديد وفيتامين B12 وفيتامين A والنحاس، ومع ذلك، يجب تناول الكبدة باعتدال، لأن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشكلات في الرؤية وآلام العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، بالإضافة إلى الغثيان والقيء.

اللحوم المصنعة

بسبب احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية والملح، ترتبط اللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الخبز الأبيض

يُصنع من الدقيق المكرر، الذي يفتقر إلى الألياف والعناصر الغذائية، لذا فإن استهلاكه بصورة يومية يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

البطاطس المقلية والشيبسي

غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والصوديوم، وقد تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة.

الفول اطعمة مضرة التونة الكبدة جوزة الطيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
الرئيس السيسي ورئيس وزراء أسبانيا يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لتسجل مستوى قياسي جديد
تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات