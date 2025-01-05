أفضل نظام غذائي في 2025.. ما فوائده؟

يتصدر النظام الغذائي المتوسطي قوائم أفضل الأنظمة الغذائية في تحليل النظام الغذائي السنوي لمجلة "يو إس نيوز أند ورلد ريبورت"، ومن بين مجموعة من الأنظمة الغذائية التي اعتبرت الأفضل للتخلص من الوزن الزائد بطريقة صحية، وُصف نظام البحر المتوسط الغذائي بالأفضل.

ووفق "هيلث داي"، بعد نظام البحر المتوسط، جاء نظام داش DASH الغذائي، ونظام مايند MIND الغذائي، ونظام فليكساتاريان Flexatarian، وبحسب تقرير "يو إس نيوز" U.S. News & World Report لعام 2025، فإن أسلوب الأكل الذي يشير إلى عادات الطعام التقليدية لمن يعيشون في البلدان التي تحد البحر الأبيض المتوسط، هو الأفضل.

وعلى الرغم من وجود كلمة "نظام غذائي" في اسمه، إلا أنه ليس نظاماً غذائياً محدداً، ولكنه نمط غذائي واسع النطاق.

وتعمل كل عام مجموعة من الخبراء الطبيين والتغذويين مع تقرير يو إس نيوز لمراجعة مجموعة واسعة من خطط الأكل وتحديد تلك التي يجدونها تحتوي على أفضل خيارات الأكل الصحي.

فوائد نظام البحر المتوسط

إنه صحي للقلب، وثبت أنه مفيد في تقليل عوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى السمنة، والسكري، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم.

ووفق جريتيل شويلر، رئيسة تحرير قسم الصحة في يو إس نيوز، يعكس نظام تقييم التصنيف المحدث "أفضل الأنظمة الغذائية" هذا العام الاحتياجات والأهداف المتنوعة للأفراد، مع مراعاة عوامل تتجاوز فقدان الوزن".

وبالنظر إلى ما هو أبعد من فقدان الوزن الأساسي، يأخذ التصنيف هذا العام في الاعتبار: الرفاهية العامة، والوقاية من الأمراض المزمنة، والاحتياجات الخاصة.

وقال الخبراء إن خطة الأكل التي تجمع بين نظام البحر المتوسط الغذائي وداش تساعد على الوقاية من أمراض التنكس العصبي، وارتفاع ضغط الدم.

ويتضمن نظام البحر المتوسط تناول الكثير من الخضروات والفواكه والأسماك وزيت الزيتون والمكسرات، والقليل من اللحوم الحمراء.