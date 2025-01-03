ماذا يحدث لمرضي السكر والقلب عند تناول فيتامين B3؟

يعتبر فيتامين B3مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية، ولكن يجب استخدامه بحذر وتحت إشراف طبي، خاصةً لمرضى السكري، نظرًا لتأثيره المحتمل على مستويات السكر في الدم.

إليك تأثير فيتامين B3 على مرضى القلب

خفض الكوليسترول

وأوضح سعيد شلبي، يعتبر النياسين فعالًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، ورفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL هذه التأثيرات تُساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين والجلطات.

تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب

وأضاف أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، يُساعد النياسين في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب، وهما عاملان مهمان في تطور أمراض القلب.

تحسين وظائف الأوعية الدموية

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، قد يُساعد النياسين في تحسين وظائف الأوعية الدموية وتوسيعها، مما يُحسن تدفق الدم.

تأثير فيتامين B3 على مرضى السكري

تأثير مُحتمل على مستويات السكر في الدم

قد يُسبب النياسين ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم لدى بعض مرضى السكري، خاصةً عند تناول جرعات عالية. لذلك، يجب على مرضى السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام عند تناول النياسين، وتعديل جرعات أدوية السكري إذا لزم الأمر، وذلك تحت إشراف الطبيب.

تحسين حساسية الأنسولين (في بعض الحالات)

تشير بعض الدراسات إلى أن النياسين قد يُساعد في تحسين حساسية الأنسولين لدى بعض مرضى السكري من النوع الثاني، ولكن هذه النتائج ليست قاطعة وتحتاج إلى المزيد من الأبحاث.

حماية خلايا البنكرياس (في السكري من النوع الأول)

يُعتقد أن النياسين قد يُساعد في حماية الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، مما قد يكون مفيدًا لمرضى السكري من النوع الأول.

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