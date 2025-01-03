علامات تشير إلى اقتراب الإصابة بهذا المرض.. انتبه

كتبت- أسماء العمدة:

يُعتبر فقدان الوزن مفاجئًا عندما يفقد الشخص حوالي 5% أو أكثر من وزن جسمه خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا دون قصد أو اتباع نظام غذائي أو ممارسة رياضية مُحددة، وفقا لـ healthline.

لماذا يُعتبر فقدان الوزن المفاجئ خطيرًا؟

قد يكون فقدان الوزن المفاجئ عرضًا لعدد من الأمراض الخطيرة.

السرطان

يُعتبر فقدان الوزن غير المبرر من الأعراض الشائعة للعديد من أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة والمعدة والبنكرياس والقولون.

أمراض الجهاز الهضمي

بعض أمراض الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، قد تُسبب صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية، مما يُؤدي إلى فقدان الوزن.

فرط نشاط الغدة الدرقية

يُؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى زيادة سرعة عمليات الأيض في الجسم، مما قد يُسبب فقدان الوزن.

الاكتئاب

قد يُؤدي الاكتئاب إلى فقدان الشهية وبالتالي فقدان الوزن.

العدوى المزمنة

بعض أنواع العدوى المزمنة، مثل السل ومرض الإيدز، قد تُسبب فقدان الوزن.

أمراض القلب

في بعض الحالات، قد يكون فقدان الوزن علامة على قصور القلب.

ماذا يحدث للجسم عند فقدان الوزن المفاجئ؟

بجانب كون فقدان الوزن المفاجئ علامة على مرض كامن، فإنه بحد ذاته قد يُسبب مشاكل صحية، منها:

نقص التغذية

قد يُؤدي فقدان الوزن المفاجئ إلى نقص في الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية، مما يُؤثر على وظائف الجسم المختلفة.

ضعف الجهاز المناعي

يُمكن أن يُضعف نقص التغذية الجهاز المناعي، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

فقدان الكتلة العضلية

قد يُؤدي فقدان الوزن المفاجئ إلى فقدان الكتلة العضلية، مما يُضعف الجسم ويُقلل من قوته.

مشاكل في القلب والأوعية الدموية

في بعض الحالات، قد يُؤدي فقدان الوزن المفاجئ إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب استشارة الطبيب فورًا عند ملاحظة فقدان الوزن المفاجئ دون سبب واضح، حتى يتمكن من إجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب وتلقي العلاج المناسب.

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