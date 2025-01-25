دراسة: مكافحة الالتهابات قد تكون حلًا للوقاية من الخرف

أظهرت دراسة حديثة أن الوقاية من العدوى وعلاجها يمكن أن يكون لهما دور كبير في الوقاية من الخرف.

وفقاً للمراجعة الطبية الموسعة، تم ربط اللقاحات، المضادات الحيوية، والأدوية المضادة للفيروسات والالتهابات بتقليل خطر الإصابة بالخرف وتدعم هذه النتائج فكرة أن بعض حالات الخرف قد تكون ناتجة عن العدوى.

أشار فريق البحث من جامعة كامبريدج إلى أن الخرف قد يكون مرتبطاً بمسببات معدية سواء كانت فيروسية أو بكتيرية، مستندين إلى بيانات وبائية تربط بين العدوى وزيادة خطر الإصابة بالخرف، وفق "هيلث لاين".

شملت المراجعة 14 دراسة ضمت أكثر من 130 مليون شخص، بما في ذلك مليون حالة خرف، بهدف معرفة ما إذا كانت الأدوية المعروفة يمكن استخدامها للوقاية من هذه الحالة التي تهدد الذاكرة.

وأوضح الباحثون أن الأدوية المضادة للفيروسات تُعتبر من الأدوية التي يمكن إعادة استخدامها لعلاج الخرف، مشيرين إلى تزايد الاهتمام باستخدام اللقاحات كوسيلة وقائية.

كما أظهرت الأدلة وجود تباين في تأثير بعض الأدوية الأخرى مثل أدوية ضغط الدم، مضادات الاكتئاب، وأدوية السكري. ففي حين أظهرت بعض الدراسات انخفاضاً في خطر الخرف، أظهرت دراسات أخرى زيادة في المخاطر.

لكن المفاجأة كانت في الأدلة المجمعة التي أظهرت ارتباطاً بين انخفاض خطر الخرف واستخدام المضادات الحيوية، مضادات الفيروسات، واللقاحات. كما أضاف الباحثون أن الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين قد تساهم أيضاً في تقليل خطر الإصابة بالخرف.

وأشار الباحثون إلى أن الالتهاب يعد عاملاً مهماً في العديد من الأمراض، ويعتبر دور الالتهاب في الخرف مدعومًا بحقيقة أن بعض الجينات التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف تتداخل مع المسارات الالتهابية.

وأوضح الفريق أن اكتشاف أدوية موجودة بالفعل لعلاج حالات أخرى قد يسرع من إمكانية اختبارها لعلاج الخرف، مما قد يتيح استخدامها للمرضى بشكل أسرع من تطوير أدوية جديدة.