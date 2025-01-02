8 أعراض تدل على انسداد شرايين القلب.. احذر ضيق التنفس

كتبت- شيماء مرسي:

انسداد شرايين القلب هو حالة تؤثر على انتقال إشارة ضربات القلب من الجزء العلوي إلى السفلي للقلب، مما يسبب تباطؤًا في نبضه.

ويعاني الأشخاص المصابون بانسداد شرايين القلب من درجات متقدمة من الإغماء، التعب، وضيق التنفس، وفقًا لموقع "medicalnewstoday".

أعراض انسداد شرايين القلب:

ألم الصدر.

التعب.

ضيق التنفس.

خفقان القلب.

التنفس السريع.

الغثيان.

الدوخة.

الإغماء.

أسباب انسداد شرايين القلب؟

الإصابة بالنوبة القلبية.

مرض الشريان التاجي (CAD).

مرض عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب).

أمراض صمامات القلب.

مشكلات في بنية القلب منذ الولادة.

تلف القلب أثناء جراحة القلب المفتوح.

التعرض للسموم.

انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

مرض الغدة الدرقية.

العدوى مثل مرض لايم.

أمراض المناعة الذاتية.

الأشخاص الأكثر عرضة لـ انسداد شرايين القلب:

- الأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي أو صمام القلب.

- الأشخاص الذين يعانون من تشوهات في القلب منذ الولادة.

- مرضى القلب الروماتيزمي أو الساركويد الذي يؤثر على القلب.

- المصابين بفرط نشاط العصب المبهم، ما يؤدي إلى تباطؤ القلب.

مضاعفات انسداد شرايين القلب:

السكتة القلبية المفاجئة.

عدم انتظام ضربات القلب.

النوبة القلبية.

اقرأ أيضًا:

"صحتك على جوجل".. أكثر 5 أسئلة بحثًا في 2024

لسبب غريب.. رجل يخرج جثة والدته من المقبرة ويحتفظ بها في المنزل

تصيبك بأمراض القلب.. احذر طهي الثوم والبصل بهذه الطريقة

بعد ظهور أول حالة في مصر.. أسباب وأعراض مرض فيكساس وطرق العلاج

مفعوله سريع.. نوع من الطعام يقوي الصحة الجنسية لدى الرجال