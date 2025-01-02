الإكثار من هذا المشروب الشتوي يدمّر صحتك.. احذر تناوله قبل النوم

كتبت- نرمين ضيف الله:

الكاكاو مشروب داكن اللون ولذيذ وساخن، ويضفي الدفء على أيام الشتاء الباردة، كما يحمل العديد من الفوائد الصحية، ولكن الإفراط في تناوله يسبب مشكلات صحية متعددة.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الكاكاو من المشروبات الشتوية التي يفضلها الكثيرون في الشتاء لأنه يشعرنا بالدفء، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الأمراض.

ونبّهت "عبد الوهاب" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أنه على الرغم من فوائد الكاكاو، إلا أن الإفراط في تناوله، وخاصة قبل النوم، قد يؤدي إلى الشعور بالقلق والتوتر، وسرعة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم.

وحذّرت من تناول الكاكاو قبل النوم مباشرة، مؤكدة أنه من الأفضل تناوله قبل النوم بساعتين على الأقل، وذلك لأنه يحتوي على الكافيين والمنبهات.

ونصحت بتناول من كوب إلى كوبين يوميًا، لتجنب التعرض لمشكلات صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات القلب.

وأوصت باستشارة الطبيب المختص قبل الإفراط في تناوله، خاصة إذا كنت تعاني من أي مشكلات صحية.

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