أسرار الحفاظ على مستوى طبيعي للكوليسترول في الدم.. "صحتك هتبقى حديد"

كتبت- أسماء العمدة:

الكوليسترول مادة شمعية تنتجها الكبد وتوجد في جميع خلايا الجسم، وهو ضروري للعديد من الوظائف الحيوية، مثل إنتاج الهرمونات وفيتامين D، كما ذكر الدكتور سعيد شلبي، استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث.

وأضاف "شلبي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنه يجب التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات.

كما أوصى بتناول الدهون الصحية الموجودة في الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل)، والأفوكادو، والمكسرات والبذور، مع الابتعاد عن الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في اللحوم الحمراء، والدهون الحيوانية، والأطعمة المصنعة.

وأشار إلى أهمية تقليل الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة التي تحتوي على الدهون المشبعة والصوديوم والسكر المضاف.

وتابع "شلبي" أنّ ممارسة الرياضة بانتظام، مثل المشي والجري والسباحة، تساعد على رفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض الكوليسترول الضار (LDL).

تمارين القوة

وأكد أنه يجب الحفاظ على وزن صحي، حيث أن فقدان حتى كمية صغيرة من الوزن الزائد يمكن أن يساعد في خفض مستوى الكوليسترول، إضافة إلى ضرورة الابتعاد عن التدخين.

واختتم قائلاً: "عليك بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا، إذ يمكن أن تساعد في خفض مستوى الكوليسترول، كما أن عمل الفحوصات الطبية الروتينية يساعد في الكشف المبكر عن ارتفاع الكوليسترول، واتخاذ الإجراءات اللازمة".

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